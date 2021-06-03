إصابة شخصين في مشاجرة بين عائلتين بمركز أبوتشت

أسفرت مشاجرة بين عائلتين في قرية قصير بخانس بمركز أبوتشت شمال قنا، عن إصابة شخصين بكسور و جروح متعددة بالجسم.

تلقي اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة أبوتشت، يفيد بوقوع مشاجرة بين عائلتي الشعابنة و الاشراف بنجع سباق التابع لقرية قصير بخانس.

أسفرت المشاجرة عن إصابة كل من: أحمد محمد أحمد حسن ٢٦ عاما، بجرح ردى بالرأس بطول ٤سم، و سليم مصطفى فاوى حفنى ٢٢عاما، بكسر بالساق اليسري.

دفع مرفق اسعاف قنا، بسيارتي إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى أبوتشت المركزي، لتلقي العلاج اللازم.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.