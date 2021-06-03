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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة شخصين في مشاجرة بين عائلتين بمركز أبوتشت

مشاجرة بين عائلتين
مشاجرة بين عائلتين بقنا

أسفرت مشاجرة بين عائلتين في قرية قصير بخانس بمركز أبوتشت شمال قنا، عن إصابة شخصين بكسور و جروح متعددة بالجسم.

 

تلقي اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة أبوتشت، يفيد بوقوع مشاجرة بين عائلتي الشعابنة و الاشراف بنجع سباق التابع لقرية قصير بخانس.

 

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أسفرت المشاجرة عن إصابة كل من: أحمد محمد أحمد حسن ٢٦ عاما، بجرح ردى بالرأس بطول ٤سم، و سليم مصطفى فاوى حفنى ٢٢عاما، بكسر بالساق اليسري.

 

دفع مرفق اسعاف قنا، بسيارتي إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى أبوتشت المركزي، لتلقي العلاج اللازم.

 

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

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