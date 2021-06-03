كيف تقضي على السموم المتواجدة على الجلد .. خبيرة تجميل توضح ..فيديو

قالت دكتورة دينا أبو السعود خبيرة التجميل إنه من الممكن أن نعالج التصبغات والهالات السوداء وهناك حل في أحد الكريمات “بينكي” الذي يمكن باستعماله توحيد لون البشرة وعلاج التصبغات.

وأضافت أبو السعود خلال لقاء لها لبرنامج “البيه والهانم” عبر فضائية “صدى البلد” أن كريم “بينكي” طبيعي ويساعد على ترطيب البشرة ويقي من التجاعيد.

وتابعت دكتورة دينا أبو السعود أن كريم بينكي يقضي على السموم التي يمكن أن تتواجد على الجلد بفضل مكوناته الطبيعية.

وأشارت أبو السعود إلى أنه يساعد على تحفيز طبقات الجلد ويزيل طبقات الجلد الميتة.