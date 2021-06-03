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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ظهرت الآن .. ننشر طريقة الحصول على نتيجة نهاية العام لصفوف النقل بالقاهرة

ننشر طريقة الحصول
ننشر طريقة الحصول نتيجة نهاية العام لصفوف النقل بالقاهرة

ظهرت نتيجة سنوات النقل ( الصف الرابع الى الصف السادس )الابتدائي وكذلك (الصف الاول والثانى) الاعدادي بمحافظة القاهرة نهاية العام 2020-2021 .

 

ويسعى الآلاف من أولياء أمور الطلاب للتعرف على نتيجة الصف الرابع الابتدائي نهاية العام وكذلك نتيجة الصف الخامس الابتدائي وكذلك نتيجة الصف السادس الابتدائي نهاية العام .

 

كما ينتظر أولياء أمور طلاب الصف الأول الاعدادي نتيجة نهاية العام ، وكذلك نتيجة نهاية العام الصف الثاني الإعدادي.

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 ويمكن الحصول على نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي وكذلك  الصف الأول الإعدادي والصف الثاني الاعدادي  علي التليفون ٠٩٠٠٠١٠٠ لعام ٢٠٢٠- ٢٠٢١.

 

وأدت  صفوف النقل بجميع مدارس جمهورية مصر العربية، امتحانات شهر أبريل والتي تعد بالنسبة لهم آخر امتحانات في العام الدراسي الحالي 2020/2021، وفق قرارات وزير التربية والتعليم.

 

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