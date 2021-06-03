أبو العينين يعزي المستشار «عبد الوهاب عبد الرازق» في وفاة والدته

نعى النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، والدة المستشار الجليل عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ ورئيس حزب مستقبل الوطن، والتي وافتها المنية اليوم.

وتقدم أبو العينين بـ العزاء للمستشار الجليل، قائلًا خلال نعي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: « أتقدم بخالص العزاء والمواساة، للسيد المستشار الجليل «عبد الوهاب عبد الرازق» رئيس مجلس الشيوخ ورئيس حزب مستقبل وطن، في وفاة المغفور لها – بإذن الله – والدة سيادته.

ونسأل الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة برحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. وإنا لله وإنا إليه راجعون.

