المشاط: اهتمام مصري كبير بتوجيه استثمارات ومشروعات لتنمية إفريقيا

قالت رانيا المشاط وزير التعاون الدولي، إنه تم التباحث حول إمكانية حل القضايا المختلفة من أجل تنمية الدول الإفريقية.

وأضافت المشاط في كلمتها بمؤتمر سانت بطرسبرج الاقتصادي: "هناك أجندة لتنمية الاقتصاد الإفريقي وخاصة بعد الجائحة لدينا إمكانية لإحداث التنمية الاقتصادية في إفريقيا بصورة أفضل وأكثر فعالية".

وتابعت رانيا المشاط: "مصر بوابة الدخول لـ الدول الإفريقية وأنجزنا كثيرا من أجل توسيع الشراكة بين روسيا والدول الإفريقية ونقوم بتنفيذ مشاريع في مجال البناء والري في إفريقيا".

وأكملت رانيا المشاط: "مصر تبدي اهتماما كبيرا بتوجيه الاستثمارات ومشروعات التنمية إلى إفريقيا".

ولفتت رانيا المشاط: "مصر تستطيع أن تلعب دورا رياديا في القارة الإفريقية، ويتم العمل وفق أجندة 2063 التي يسير عليها الاتحاد الإفريقي".