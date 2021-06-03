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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هبوط اضطراري لطائرة فرنسية بسبب بلاغ عن قنبلة

صدى البلد

هبطت طائرة تابعة للخطوط الجوية الفرنسية، اليوم الخميس، في العاصمة الفرنسية باريس، اضطراريا، قادمة من باريس وذلك عقب بلاغ عن وجود قنبلة على متنها.

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شاهد.. لحظة هبوط طائرة اضطراريا على طريق سريع فى ولاية أمريكية

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انهيار جزئي بمنزل بالمحلة بسبب هبوط أرضي ولجنة هندسية للمعاينة

ومن ناحية أخرى،  قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء الماضي، إنه لا ينبغي السماح بتدخلات خارجية في ليبيا، وكذلك يجب أن يغادرها «المرتزقة».


وأكد ماكرون، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، أن فرنسا ستساعد ليبيا في هذه المرحلة الانتقالية، حسبما أفادت بوابة "الوسط" الليبية.


وشدد ماكرون على دعم ليبيا بشكل كامل، وعلى ضرورة التوزيع العادل والشفاف للثروات الليبية.

إيمانويل ماكرون هبوط اضطراري العاصمة الفرنسية قنبلة على طائرة الخطوط الجوية

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