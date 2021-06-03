هبوط اضطراري لطائرة فرنسية بسبب بلاغ عن قنبلة

هبطت طائرة تابعة للخطوط الجوية الفرنسية، اليوم الخميس، في العاصمة الفرنسية باريس، اضطراريا، قادمة من باريس وذلك عقب بلاغ عن وجود قنبلة على متنها.

ومن ناحية أخرى، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء الماضي، إنه لا ينبغي السماح بتدخلات خارجية في ليبيا، وكذلك يجب أن يغادرها «المرتزقة».



وأكد ماكرون، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، أن فرنسا ستساعد ليبيا في هذه المرحلة الانتقالية، حسبما أفادت بوابة "الوسط" الليبية.



وشدد ماكرون على دعم ليبيا بشكل كامل، وعلى ضرورة التوزيع العادل والشفاف للثروات الليبية.