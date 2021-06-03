بالشعر الأشقر.. سيرين عبد النور تظهر بلوك جديد

نشرت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور صورة جديدة لها، من أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.



وتألقت بلوك جديد، فظهرت بشعر أشقر غير لون شعرها المعتاد، وأبرزت جمالها، ببعض اللمسات الناعمة من المكياج، فوضعت اللون الكمشيري كأحمر شفاه مع الماسكرا والآي لاينر لتبرز من جمال عينيها ، وكتبت: “الشمس شارقة والناس قاشعة 🌞”.



وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها عبر السوشيال ميديا، واعجبوا بالطلة الجديدة، وكتبوا لها تعليقات إيجابية كثيرة.

وقد طرحت الشركة المنتجة لمسلسل «دور العمر» البوستر الرسمى له ، وذلك تمهميداً الى عرضه على أحدى المنصات خلال الفترة القادمة .

وظهر على البوستر كل من بطلى العمل سيرين عبد النور وعادل كرم منفردين ، وقد ظهرت الاولى بلوك مختلف عن باقى اعمالها .

العمل من إخراج سعيد الماروق وتدور أحداثه فى إطار نفسى اجتماعي، وينتمي للأعمال ذات الحلقات القصيرة .