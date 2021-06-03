رئيس نادي الشيخ زايد يشكل لجنة لتطوير قطاع الناشئين

عقد فكري الهواري، رئيس مجلس إدارة نادي الشيخ زايد الرياضي، اجتماعا مع مدربي القطاعات المختلفة بالنادي؛ لبحث المشاكل والأزمات التي تواجه فرق الناشئين في المراحل المختلفة، وإيجاد الحلول، ووضع خطة عمل خلال الفترة المقبلة.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على تشكيل لجنة لتطوير قطاع الناشئين لتقييم اللاعبين المميزين، وأبرز التحليلات الخاصة بفرق القطاع.

كما شهد الاجتماع تواجد عناصر الأجهزة الفنية والإدارية بالنادي من أجل وضع الخطط الاستراتيجية والبرامج المناسبة وآلية المتابعة والإشراف عليها بشكل دائم، وذلك من أجل تطوير قطاع الناشئين وتحقيق الأهداف التي تصبو إليها إدارة النادي خلال المواسم المقبلة، من خلال وضع خطة متكاملة لتدعيم جميع الفرق.

وقال المهندس علي بدر المدير التنفيذي للنادي، إن تلك القرارات تعزز رؤيتنا، واستراتيجيتنا طويلة المدى في نادي الشيخ زايد، بما يساعد على نمو واستمرار الفرق ويساهم في ضمان تحقيق أهداف النادي، ونأمل أن تساهم تلك الخطوات في تحقيق انتعاشة حقيقية في قطاع كرة القدم للشباب والناشئين والبراعم في مصر.

وأضاف بدر: "فخورون بكل ما حققناه في تلك الفترة الزمنية، ونسعي بشكل دائم لتنمية وخدمة المزيد من مواهب كرة القدم الواعدة." وذلك في إطار دعم وتطوير المواهب الشابة لتتنافس وتمثل مصر في جميع الأصعدة المحلية والدولية.

ووجه فكري الهواري، بضرورة بدء اللجنة في العمل لتحليل أداء جميع الفرق وتقييم اللاعبين تمهيدا لعقد اختبارات الناشئين الذي يحددها النادي في وقت لاحق لاختبار أفضل العناصر التي ستنضم لقطاع الناشئين في النادي.

ولفت، رئيس نادي الشيخ زايد، إلي أن النادي سوف يركز خلال الفترة المقبلة على قطاع الناشئين لإختيار أفضل العناصر وتسويقها لتنمية موارد النادي، مؤكدا أن النادي في حاجة لموارد جديدة للمنافسة على البطولات في جميع الألعاب، لذلك تم تكوين اللجنة للتركيز على البراعم وقطاع الناشئين.