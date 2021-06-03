تحرير 121 محضرا لمخالفات بحملة مرافق مكبرة بالأقصر

شنت شرطة المرافق بمحافظة الأقصر حملة مكبرة تحت إشراف اللواء أشرف منير نائب مدير أمن الأقصر وبقيادة اللواء أشرف الأمير مساعد مدير الأمن والمقدم خالد الغول مدير شرطة المرافق بالأقصر والنقيب محمد فريد بالتنسيق مع مسئولي مدينة الأقصر وتمت الأعمال بموقف ارمنت، ومناطق السواقي و شرق السكه والمحطة ، وشوارع الصنايع والمدينة والإسعاف طريق الكورنيش.



وأسفرت الحملة عن تحرير 121 محضرا تضمنت 9محاضر باعة جائلين ، 26محضر إشغالات، 7 محاضر نظافة عامة، 24محضر تصالح لعدم ارتداء الكمامة، 2 محضر لمقاهى ، 53 إزالات إدارية بالإضافة إلى ضبط عدد 4ميكروفون تسبب إزعاج.

يأتى ذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر واللواء خالد عبد الحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر بتكثيف مجهودات شرطة المرافق لرفع الإشغالات والتعديات على الطرق الرئيسية والجانبية وتحقيق الانضباط العام ومتابعة المقاهى والمطاعم على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

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