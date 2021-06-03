الجزائر .. ضبط محام بتهمة الانضمام إلي حركة رشاد الإرهابية

عقد النائب العام المساعد بمجلس قضاء تبسة بالجزائر ، اليوم الخميس، مؤتمر صحفي بخصوص قضية إيداع المحامي عبد الرؤوف آرسلان الحبس المؤقت لعلاقته بحركة رشاد الارهابية.

وبحسب البيان الصحفي الصادر النائب العام المساعد بمجلس قضاء تبسة بشأن الاتهام الموجه ضد كل من ب.عزيز، آ. عبد الرؤوف، ح. رضوان، م. عزالدين، حيث أكد النائب العام أنه بناء على تقارير دقيقة واكيدة بخصوص نشاط منظمة رشاد المصنفة الإرهابية، وبناء على التحقيق الإبتدائي الذي تم بناءا على أوامر النيابة العامة توصل إلى تورط 4 أشخاص مشتبه فيهم، ويتعلق الأمر ب ب.عزيز، آ. عبد الرؤوف، ح. رضوان، م.عزالدين.

وأكد النائب العام أن المشتبه فيه الأول بكاكرية عزيز إعترف أنه انضم إلى منظمة رشاد الإرهابية منذ سنة 2017، حيث بين في التحقيقات ان تمويل هذه المنظمة الإرهابية يتم عن طريق التضامن ما بين أفرادها وجمع التبرعات.

وذكر البيان أيضا قائلا : وعلى اثر ذلك، تم تقديم المشتبه بهم أمام وكيل الجمهورية وأحيل ملفهم على قاضي التحقيق.

كما شدد النائب العام علي أن المتهم “ا .ع” توبع بافعال جزائية ليست لها أي علاقة بمهنة المحاماة وقاضي التحقيق امر بإيداع جميع المتهمين الحبس المؤقت بعد الاطلاع جميع جوانب الملف.