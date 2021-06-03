أشهر 5 سيارات لـ موديلات 2021 تناسب العائلة الإماراتية| صور

تتعدد الإصدارات المطروحة من قبل كل علامة تجارية داخل أسواق السيارات العالمية والعربية، فمن الممكن أن يبحث البعض عن سيارة رياضية متعددة الاستخدام، أو نسخة صغيرة بملامح الهاتشباك، أو سيارة كبيرة ذات مساحة داخلية تتسم بالرحابة تتناسب مع العائلة.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري أشهر 5 سيارات لـ موديلات 2021 تناسب العائلة الإماراتية.

1 – شيفروليه تاهو موديل 2021

تستمد شيفروليه تاهو موديل 2021 قوتها من محرك V8، بسعة 5300 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 355 حصان، و 519 نيوتن/متر من عزم الدوران، وسرعة قصوى تصل لـ 180 كم/ساعة، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 10 سرعات.

ويبلغ سعر السيارة شيفروليه تاهو موديل 2021 داخل الإمارات بقيمة قدرها :

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل LS 4WD 2021 محرك 5300 سي سي بسعر 184,900 درهم.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل LT 4WD 2021 محرك 5300 سي سي بسعر 198,900 درهم.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل Z71 4WD 2021 محرك 5300 سي سي بسعر 236,900 درهم

الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل PREMIUM 4WD 2021 محرك 5300 سي سي بسعر 264,200 درهم.

2 - انفينيتي QX50 موديل 2021

تعتمد انفينيتي QX50 موديل 2021 على محرك رباعي الاسطوانات، سعة 2000 سي سي، قادر على انتاج قوة قدرها 268 حصان، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من طراز CVT، و تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم خلال فترة زمنية مدتها 6.3 ثانية.

ويبلغ سعر السيارة انفينيتي QX50 موديل 2021 داخل الإمارات بقيمة قدرها :

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل LUXE FWD 2021 2000 سي سي تيربو بسعر 175,000 درهم.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل LUXE AWD 2021 محرك 2000 سي سي تيربو بسعر 185,000 درهم.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل SENSORY AWD 2021 محرك 2000 سي سي تيربو بسعر 215,000 درهم.

الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل AUTOGRAPH AWD 2021 محرك 2000 سي سي تيربو بسعر 230,000 درهم.

3 – مازدا CX9 موديل 2021

زودت السيارة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 2500 سي سي، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء من 6 سرعات، يستطيع أن ينتج قوة 227 حصان، و 420 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع سرعة قصوى تصل لـ 225 كم/ساعة، و يمكنها الانطلاق من 0 إلى 100 كم خلال 8.3 ثانية.

ويبلغ سعر السيارة مازدا CX9 موديل 2021 بقيمة قدرها :

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل GS FWD 2021 محرك 2500 سي سي تيربو بسعر 119,900 درهم

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل GT AWD 2021 محرك 2500 سي سي تيربو بسعر 134,900 درهم.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل LTD AWD 2021 محرك 2500 سي سي تيربو بسعر 154,900 درهم.

الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل SIGNATURE EDITION AWD 2021 محرك 2500 سي سي تيربو بسعر 174,900 درهم.

4 – بيجو 5008 موديل 2021

تستمد بيجو 5008 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، بقوة 163 حصان، و عزم اقصى للدوران 240 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل إلى 206 كم/ساعة، و تنتقل السرعة إلى العجلات عبر علبة تروس أوتوماتيكية من 6 سرعات.

ويبلغ سعر بيجو 5008 موديل 2021 في الإمارات بقيمة :

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 99,900 درهم.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل ALLURE 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 119,900 درهم.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل GT LINE 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 134,900 درهم.

5 – فورد ايدج موديل 2021

حصلت السيارة على محرك 2000 سي سي، بقوة 250 حصان، و 373 نيوتن/متر من عزم الدوران، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، بالإضافة إلى محرك اخر بسعة 2700 سي سي من طراز V6، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 335، و عزم اقصى للدوران يبلغ 515 نيوتن/متر.

ويبلغ سعر السيارة فورد ايدج موديل 2021 داخل السوق الاماراتي :

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل AMBIENT 2021 محرك 2000 سي سي بسعر 118,030 درهم.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل TREND 2021 محرك 2000 سي سي بسعر 127,095 درهم.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل ST 2021 محرك 2700 سي سي بسعر 179,395 درهم.

الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل TITANIUM 2021 محرك 2000 سي سي بسعر 188,895 درهم.