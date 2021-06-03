الأهلي يتقدم على مصر للتأمين بهدف في الشوط الأول

تقدم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على فريق مصر للتأمين بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة الودية التي تجمع بين الفريقين مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة الترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 19 يونيو الجاري. سجل هدف الأهلي وليد سليمان في الدقيقة 9.

بدأ الأهلي المباراة بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم، وسعد سمير، ورامي ربيعة، وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: حمدي فتحي، ومحمود متولي، ومحمود كهربا، ووليد سليمان، ووليد مصطفى.

خط الهجوم: مروان محسن.



دخل الأهلي الشوط الأول بهجوم مكثف ولاحت الفرصة الأولى عن طريق وليد سليمان، الذي سدد كرة قوية في الدقيقة 8 وصلت إلى حارس المنافس. وفي الدقيقة التاسعة ينجح وليد سليمان في تسجيل الهدف الأول في شباك مصر للتأمين من تصويبة قوية. وفي الدقيقة 12 يتألق علي لطفي حارس الأهلي وينقذ تصويبة قوية من تسديدة من خارج منطقة الجزاء. وفي الدقيقة 23 يظهر وليد سليمان ويسدد من جديد ولكن فوق العارضة.

وفي الدقيقة 26 يرسل رامي ربيعة عرضية من الجبهة اليمنى يسددها مروان محسن رأسية تمر بجوار قائم حارس مصر للتأمين ليستمر تقدم الأهلي بهدف نظيف. ويهدر محمود كهربا فرصة مؤكدة في الدقيقة 27 بعد انفراد بالمرمى. وفي الدقيقة 35 يهدر حمدي فتحي فرصة جديدة للتهديف بعد أن تلقى الكرة من مروان محسن ليسددها أعلى العارضة.

وتصدى علي لطفي لتصويبة سهلة من ضربة حرة مباشرة سددها عادل إمام لاعب مصر للتأمين في الدقيقة 37. وفي الدقيقة 40 يغادر محمود متولي مدافع الأهلي الملعب للإصابة.

ومرت الدقائق الأخيرة دون خطورة، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف نظيف سجله وليد سليمان.