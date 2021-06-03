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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الكنيسة الأرثوذكسية تهنئ الرئيس السيسي لحصوله على وسام القائد

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

بعث قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة حصوله على وسام القائد من البرلمان العربي تقديرا لجهوده في مختلف المجالات.


وجاء في نص البرقية:  تهنئ الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بحصول سيادته على "وسام القائد" من البرلمان العربي تقديرًا لجهوده المبذولة على جميع الأصعدة لخدمة قضايا الأمة العربية، وكذلك تنمية وطننا مصر والنهوض به.


وإذ تهنئ الكنيسة الرئيس على هذا التقدير، تؤكد أنه تقدير مُستَحَق، فهو ثمرة لعمل مخلص دؤوب قام به طوال السنوات الماضية، قاد خلالها الوطن نحو التنمية الشاملة، وتفعيل منظومة الحقوق والواجبات التي هي أساس تقدم الشعوب، كما مد جسور المحبة والتعاون مع مختلف الدول ولا سيما الأشقاء العرب، ندعو الله أن يوفق جهود سيادته ويسدد خطاه في كل ما هو للخير والسلام والبنيان.

البابا تواضروس الثاني السيسي البرلمان العربي الكنيسة الرئيس عبد الفتاح السيسي

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