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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سيد رجب يتحدث عن رأيه في محمد رمضان بـ واحد من الناس .. غدا

سيد رجب
سيد رجب

يستضيف الإعلامي عمرو الليثي غدا الجمعة في العاشرة مساءً الفنان سيد رجب في حوار المفاجآت، ومن المُقرر أن يتحدث خلاله عن أصعب وأهم كواليس شخصية "بدر" في مسلسل "لعبة نيوتن"، وعن كواليس تعاونه مع الفنانة مني زكي بعد مسلسل آسيا، وعن مشاركته في مسلسل "موسى" مع محمد رمضان، ومسلسل "كل ما نفترق" مع ريهام حجاج، وعن أبرز أدواره مع النجمة سوسن بدر. 

 

كما يتحدث عن المسرح وعن أبرز أعماله المسرحية، كما يُجيب على أهم الأسئلة ومنها طعم النجومية عندما تأتي في وقت متأخر، وعما إذا كان حبه لنادي الزمالك يوقعه في مشاكل مع أولاده.

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سيد رجب يكشف كواليس مشاركته فى " لعبة نيوتن "

 

كما يعترف أيضًا بأدق أسرار حياته الشخصية، وعن عدد زيجاته، وعن رأيه في محمد رمضان وعن أهم أدوار الشر التي قدمها مؤخرًا، كما يتحدث عن أبرز مشاريعه السينمائية والدرامية خلال المرحلة المقبلة ومنها فيلم " كيرة والجن" مع مروان حامد.

عمرو الليثي الفنان سيد رجب سيد رجب لعبة نيوتن محمد رمضان

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