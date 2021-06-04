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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تشييع جنازة والدة رئيس مجلس الشيوخ بعد صلاة الجمعة من مسجد المشير..اليوم

المستشار عبد الوهاب
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ

أعلن مجلس الشيوخ  اليوم عن تشييع جنازة والدة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ بعد صلاة الجمعة من مسجد المشير بالتجمع الخامس ليتم الدفن بمقابر العائلة ببني مزار محافظة المنيا.

وكانت قد توفيت أمس الخميس والدة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ.

جاء ذلك فى بيان صادر عن مجلس الشيوخ أمس الخميس.

وكنا قد نعى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والدة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ورئيس حزب مستقبل وطن.

و قال في برقية النعي: "نتقدم بخالص التعازي وصادق الموساة سائلين المولي عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون".

كما بعث المستشار احمد سعد الدين وكيل مجلس النواب، و المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب ببرقيات تعزية للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ ورئيس حزب مستقبل وطن، في وفاة المغفور لها والدته ، سائلين المولى عز وجل ان يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. 

رئيس مجلس الشيوخ المستشار أحمد سعد الدين المستشار الدكتور حنفى جبالى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق التجمع الخامس

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