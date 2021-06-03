عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ساحة رأي

د. أحمد شندي يكتب: أصدقاء ولكن

صدى البلد

أيها الإنسان، في مكنونك أسرار وأحلام وأفكار تريد أن تبوح بها غير أنك قد لا تملك الجرأة على ذلك، فاعلم أيها الانسان أنه لا يمكن البوح بكل ﻣﺎ يشعر ﺑﻪ، ﻭ ﺇﻥ ﺃﻣﻜﻨﻪ ﺍﻟﺒﻮﺡ به فلا يستطيع ايصال ما يستشعره. 
لهذا فاﻟﺼﻤﺖ ﺃﺣﻴﺎﻧًﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﺑﻼﻏﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ.
أيها الانسان ، ﻗﺪ ﻳُﺪْﻫﺸﻚ ﺗﺼﺮﻑ ﺧﺎﻃﺊ ﻣﻦ ﺃﺣﺪﻫﻢ فتعذره و لا تبدي لذلك ردة فعل، بل تتجاوز ذلك الخطأ رغم دهشتك، ﻭ قد ﻳُﺆﻟﻤﻚ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ قريب فتعاتب و تلوم ، إلا أنك قد تسقط صريعا عندما ﻳَﻘْﺘﻠﻚ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ممن تحب ، لهذا كن على يقين أن ﺍﻟﻌﺒﺮﺓُ ﺩﺍﺋﻤﺎً ﺑﺎﻟﻤﻜﺎﻧﺔ ، فكلما كانت المكانة أقرب كلما كانت العلاقة أشد و أصعب.
أيها الإنسان ، اعلم أن النقاش مع شخص تحبه وتثق فيه مفيد جداً في تخفيف التوتر والاكتئاب ويمنحك ثقة كبيرة في نفسك ، فابحث عمن تثق فيه 
أيها الإنسان ،  إذا أردت أن تجتاز مرحلةً مؤلمةً في حياتك، فعشها كاملًا، دون أن تسعى إليها و خذ العبرة منها ، و لا ترضى لا بالتخدير ولا التجاهل ولا التحايل ولا أنصاف الحلول، لأنها وحدها المواجهة هي التي سوف تشفيك.
يا أيها الإنسان ، اعلم أن تظاهرك بالثقه بالنفس يجعلك واثقا من نفسك حتي وإن لم تكن كذلك و يزودك بشحنات من الطاقة الإيجابية مما يقوي هالتك و يدعم حقلك المغناطيسي الذي يحيط بك و بجسمك ، وتظاهرك بالقوة يجعلك قويآ و يدفعك لاتخاذ القرار الصائب و التقدم بخطوغت ثابتة  ، فقط آختر ماذا تريد لتصبح عليه و دون تردد.
أيها الإنسان  ، اعلم أن كل شخص تعتريه حالة إمان على شئ ما أو عادة ما قد تكون جيدة أو سيئة ، و اعلم أنه عندما تُقلِع عن إدمان شيء ما فإن أول ما ستواجهه هو التّفكير به في أوقات الفراغ لهذا عليك أن لا تترك الفراغ يهزمك أو يؤثر فيك بل اقتله بالمطالعة و فعل الخير  فإنك إن قتلت ذلك الفراغ فإنك حتما تكون قد انتصرت على ضعفك وإدمانك  
أيها الإنسان ، اعلم أنه كلما زاد حبك للشخص كل مازادت حساسيتك من ناحيته و تتأثر من اتفه شيء يصدر منه ، لأنه وصل إلى أرق غشاء في قلبك.
أيها الإنسان ، اعلم أن ‏أسوأ الأشياء التي يفعلها الشخص في حياته هو عدم أخذ قرار الإبتعاد عن الأشخاص الذين يقومون بإيذائه عاطفيا و نفسيا  بصورة جدية فعليك أن تكون صارما في قرارك و لا تدع أحدا يسلب منك طاقتك العاطفية.
أيها الانسان ، اعلم أن  الملل هو رسالة من عقلك تنبهك أنه يجب عليك أن تفعل شيئا أكثر أهمية مما تفعله الان, هذا الشعور هو إحساس يقودك إلى تحقيق اهدافك بحزم و قوة ان انت فهمته جيدا .
أيها الانسان ، اعلم أن صديقك الفعلي هو الذي بمجرد أن تتحدث معه في عز ضيقك سيشعرك بأنه لازال هناك أمل وأنك بخير رغم كل الظروف بحيث يستطيع دائما تعديل مزاجك ونظرتك للحياة إلى الأفضل ، فهو الشخص الذي يكون بمثابة مساعدك الوجداني و سندك النفسي بشكل غير مباشر دون أن تدري ذلك ، فاحرص على وجود سندك الحقيقي 
أيها الانسان ، اعلم أن الأشخاص الفاشلين في حياتهم يميلون إلى البحث عن أخطاء الناجحين لإنتقادهم والتقليل من شأنهم ليشعروا أنهم أفضل منهم ولتعويض النقص الداخلي ، و هذا مرض نفسي ينم عن الإحساس بالنقص و عدم القدرة على التصالح مع ذواتهم و كذلك عدم القدرة على النجاح ، فاحذر أن تكون منهم.

خلاصة القول:
لا يمكنك الشعور بالأمان وأنت تعيش في عزلة، وبما أنك تؤمن أن "القرش الأبيض ينفع في اليوم الأسود"، فلابد من يقينك بمقولة "الصديق وقت الضيق"، ولذا كان حتما البحث عن الأصدقاء، وقد يجول في خاطرك أننا نحيا في زمن أسطورة الخل الوفي، وهو اعتقاد صحيح إلي حد ما في وقتنا الحالي، غير أن الأوفياء مازالوا يعيشون بيننا، ويحتاج الأمر منا إلى تنقية القلوب من الأنانية والريبة الذميمة في كل المحيطين بنا، مما يولد في النفس الكراهية والتحريض على تخوين الآخرين، ومحاولة انصرافك عن هذا العلاج يفقدك الأمان، وبمرور الوقت ينبذك الجميع.

ترشيحاتنا

توقعات الأرصاد لـ طقس الجمعة ودرجات الحرارة بالقاهرة والمحافظات

بسبب الإصابة .. أرنولد مهدد بالغياب عن كأس الأمم الأوروبية

المشاط: مصر منفذ مهم لاستثمارات روسيا إلى إفريقيا

نظام امتحانات الثانوية العامة.. متحدث الرئاسة يرد على استفسارات المتابعين

عضو بـ حركة فتح: بينيت متعطش للدماء وأكثر عنصرية من نتنياهو

"الأوقاف" تفتتح 19 مسجدا غدا..وخطبة الجمعة "كيف نستمطر الرحمات الربانية"

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليس مصدر قلق .. بشرى سارة من الصحة العالمية عن الفطر الأسود

ذكرى تولي الرئيس السيسي الحكم .. أقسام الشرطة في ثوب جديد يليق بالمواطنين

أول تعليق من محمد رمضان بعد التحفظ على أمواله بأحد البنوك

اتجاه فى الكاف لتغيير حكم إياب نصف نهائى إفريقيا بين الأهلي والترجي

أخطاء تستوجب المساءلة.. 3 كوارث في فيديو محمد رمضان

بسبب الطيار .. صدى البلد يكشف سبب الحجز على أموال محمد رمضان

امتحانات الثانوية العامة .. السيسي يوجه بتيسير الإجراءات بـ 2500 مدرسة على مستوى الجمهورية

تعرف على موعد سعر البنزين الجديد في مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أضرار الكبدة الفاسدة وخطورتها على صحتك

مجدى بدران : الفطر الأسود غير معد و نادر جدا

أفضل خيار لضبط وزنك.. 5 فوائد غير متوقعة لـ الأفوكادو

الجرعة الأولى لا تكفي.. تعرف على المدة التي يستغرقها لقاح فيروس كورونا حتى يعمل

فيديو

فيديوجراف.. مايوه منة فضالي يثير أزمة ..والفنانة تلجأ إلى المباحث

فيديوجراف.. محظورات وعقوبات الغش في امتحانات الجامعات

فيديو جراف..علاقة دلال عبد العزيز بـ وصية والد ناهد السباعي

بـ الأسلحة النارية.. تفاصيل مشاجرة قرية أبوحزام في نجع حمادي

المزيد

ساحة رأي

د. أحمد شندي يكتب: أصدقاء ولكن

آلان سليفي يكتب: تركيا وإيران من نقاط الاختلاف إلى محور التفاهم

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: فخامة الرئيس.. وسام القائد «نوبل العربية»

دينا يحيي تكتب: وحلقت الصقور المصرية في السماء الغزاوية

د. علاء الشال يكتب: أسباب الاكتئاب وعلاجه من وجهة نظر نفسية 

أحمد شيخو يكتب: دلالات فيديوهات سادات بيكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التأثير الدولى

مجدي أبوزيد

الظلم التحكيمى للزمالك.. عرض مستمر

مروة لطفي

التلوث منظومة متكاملة!

د. ماريان جرجس

الوطن الحقيقي وليس «البديل»

محمد نوار

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ

محمد أرسلان

خدعة الإبراهيمية الجديدة بعيداً عن تحطيم الأصنام

إلهام أبو الفتح

دلتا جديدة في مصر

بهجت العبيدي

في تجربة الرئيس .. من محمد علي إلى عبد الناصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ