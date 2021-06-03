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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ننشر أسماء أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية بسوهاج

اوائل الشهادة الابتدائية
اوائل الشهادة الابتدائية الازهرية بسوهاج

أعلنت منطقة سوهاج الأزهرية، بقيادة الدكتور محمد حسانين عبداللاه، رئيس الإدارة المركزية، أسماء أوائل الشهادة الابتدائية للعام الدراسي 2020/2021م، ويرصد لكم "صدى البلد" في السطور التالية أسماء الأوائل.

 

“محمد فتحي أحمد، حصل على المركز الأول، بمجموع 9 .99%بمعهد شطورة الأزهري، وإسلام عبد الرحيم عبد اللطيف، 6. 99% من معهد أولاد أبو إسماعيل بالمراغة، وملك ناصر أحمد، 99.2% الثاني مُكرر، وهاجر إبراهيم رجب إبراهيم، 99% الثاني مُكرر”.

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و"الطالب محمد السيد عبد الحميد، حصل على 98% وزياد فيصل كامل محمود، 98% ومحمد حمدي أحمد عبد الحميد، المركز الخامس بإدارة المراغة الأزهرية، وإسلام محمد علي عبد الرحيم، وإيمان مجدي عبد الرحيم أحمد، المركز الخامس مُكرر، بمجموع 98%، والطالبة الزهراء عبد الكريم حمدان المركز السادس، وآية محمد حسن أيوب بإدارة جرجا الأزهرية السادس مُكرر، وحبيبة حمدي أحمد محمد، ومنة الحسيني أحمد السيد".

 

كما حصل 4 طلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة على مراكز متقدمة وهم:"محمد أبو اليسر عبد الراضي، بإدارة العسيرات الأزهرية حصل على المركز الأول بمجموع 80%، وآمنة حربي محمد شحاتة بمعهد مشطا الأزهري الأول مكرر، ومصطفى على محمد إبراهيم حصل على المركز الثاني بمجموع 67%، ومنة الله طلعت عبد العال أحمد المركز الثالث، ومحمود محمد خليفة المركز الرابع".

 

وهنأ الدكتور محمد حسانين، رئيس المنطقة، أبناءه الأوائل وجميع الناجحين بالشهادة الابتدائية الأزهرية لهذا العام، مُتمنيًا لهم أجمل وأطيب التهاني والأمنيات.

سوهاج 2021 محمد حسان ذوي الاحتياجات الخاصة بسوهاج الشهادة الإبتدائية الأزهرية

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