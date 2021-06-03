ضبط المتهم.. مصرع شخص وإصابة آخرين في مشاجرة بالأسلحة البيضاء

قتل شخص وأصيب عدد من الاشخاص بمنطقة وابور الجاز، التابعة اداريا لقسم شرطة كرموز، غرب الاسكندرية، بسبب وجود مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عائلتين بالمنطقة.

وبدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مساعد الوزير ومدير امن الاسكندرية، إخطارا من قسم شرطة كرموز حول وقوع مشاجرة بالأسلحة البيضاء، إثر خلافات سابقة بينهما.

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وعلى الفور، هرع رجال المباحث الجنائية بالقسم الى موقع البلاغ، وتبين مقتل شخص، واصابة عدد من الاشخاص، على يد شخص يدعى حمو، ولاذ بالفرار. وبعد اجراء التحقيقات والتحريات اللازمة، أمكن ضبط المتهم وجميع المتهمين في المشاجرة.

تم نقل جثة القتيل الى المشرحة بمنطقة كوم الدكة، والمصابين الى المستشفى.

تحرر محضر بالواقعة، واخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق. وقررت النيابة حبس المتهم ٤أيام على ذمة التحقيق، وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.