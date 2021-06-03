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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الحكومة الإسرائيلية الجديدة ستنهار

عضو بـ حركة فتح: بينيت متعطش للدماء وأكثر عنصرية من نتنياهو

نافتالي بينيت
نافتالي بينيت

ذكرت وكالة سبوتنيك الإخبارية الروسية، إن نفتالي بينيت، زعيم حزب يمينا، هو رئيس وزراء إسرائيل القادم خلفا لـ بنيامين نتنياهو أطول رئيس حكومة في تاريخ إسرائيل. 

ويعرف بينيت بآرائه المتشددة، بما في ذلك حول وضع القدس ومستوطنات اسرائيل، فمن غير المرجح أن يسعى لتحقيق السلام مع الفلسطينيين، وهذا الأمر ما يثير قلق بعض المسؤولين في الضفة الغربية.

وللمرة الأولى منذ 12 عامًا، قد يكون لإسرائيل قريبًا رئيس وزراء جديد، فقبل ساعات فقط من انتهاء فترة ولايته، أبلغ رئيس اسرائيل المنتهية ولايته رؤوفين ريفلين، رئيس حزب يش عتيد ، يائير لابيد،  أنه تمكن من تشكيل ائتلاف من شأنه أن يجبر بنيامين نتنياهو على ترك منصبه.

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ووفقًا للاتفاق الذي تم التوصل إليه مع حزب يمينا المتشدد، سيكون الشخص الذي سيقود إسرائيل هو نفتالي بينيت المعروف بآرائه اليمينية. 

وسيشغل لابيد منصب وزير الخارجية في الحكومة حتى سبتمبر 2023، ثم سيتولى المنصب الأعلى، ما يسمح لشريكه بإدارة وزارة الداخلية.

وبالنسبة للكثيرين في إسرائيل، كان التحالف الجديد سببًا للاحتفال، لكن بالنسبة للفلسطينيين، فإن هذا لا يتغير كثيرًا وفقا لما قاله ديميتري ديلياني، عضو الحرس الثوري في فتح، وفقا لتصريحات نقلتها وكالة سبوتنيك الاخبارية الروسية “إن الفلسطينيين لديهم توقعات قليلة من الحكومة المقبلة”.

وأضاف ديلياني: “جاء هذا التحالف نتيجة صراع بين معسكرين يمينيين، ولم يكن الصراع بين الجماعات المؤيدة والمناهضة للسلام، لذا بالنسبة لنا، فإن استبدال حكومة عنصرية بأخرى لا يحدث فرقًا كبيرًا، على الرغم من أننا قد نكون سعداء برحيل نتنياهو، إلا أننا لن نرحب ببينيت ”.

وتابع عضو فتح: “الإحجام عن قبول بينيت أمر مفهوم، ولطالما اقترح برنامج يمينا السياسي أن القدس، المتنازع عليها من قبل اليهود والعرب، ستكون ملكًا لإسرائيل فقط، مع عدم وجود خيار تقسيم المدينة” 

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وأضاف: "عند تولي بينيت منصب رئيس الوزراء، من غير المرجح أن يقوم بتغيير جذري في هذه السياسة ، ويرجع ذلك أساسًا إلى أن قاعدته المتشددة لن تسمح له باتخاذ هذا الطريق ولا يتوقع أن يسعى جاهداً لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني أو العمل من أجل حل الدولتين".

واستطرد: “تمامًا مثل نتنياهو، يمثل بينيت كل ما هو ضد السلام، هذا هو السبب في أنني أشك فيما إذا كان سيعمل على تحقيق هذا الهدف، وإذا تم دفعه عكس الحائط، فسوف ينسحب من تلك الحكومة ويدعو إلى انتخابات مبكرة ”.

حكومة جديدة تنهار قريباً
كما حذر محللون إعلاميون وسياسيون إسرائيليون من أن التحالف - الذي يتحد فقط في رغبته في الإطاحة بنتنياهو - من غير المرجح أن يستمر طويلاً، كونها لا تحظى بفرصة عندما تكون ثلاثة أحزاب من الكتلة المكونة من سبعة أعضاء متشددة ، واثنان يميلان إلى اليسار والآخران في مكان ما في الوسط.

“وعلى الرغم من أن الليبرالي يائير لابيد وحزبه يش عتيد قد يكونان قادرين على سد الفجوات بين الجانبين المتعارضين ، إلا أن فرص بقائهما على قدميها ضئيلة” كما يقول ديلياني.

وأضاف: “لا أرى كيف ستكون هذه الحكومة قادرة على البقاء، سيرغب بينيت في إرضاء أنصاره من المستوطنين،  وسيرغب منصور عباس زعيم حزب راعم الإسلامي الذي انضم إلى الائتلاف في إرضاء الفلسطينيين، هذان لا يمتزجان جيدًا - مثل الزيت والماء، ما يعني أن الحكومة ستسقط وأن الليبرالي يائير لابيد لن تتاح له فرصة أن يصبح رئيس وزراء إسرائيل”.

وتابع: مع ذلك، حتى لو فعل ذلك، فإن فترة ولاية بينيت تعد بتوضيح عدد من التحديات للفلسطينيين ، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمستوطنات الإسرائيلية. ويقول ديلياني إن المستقبل يعد بالكثير من الاضطرابات وعدم اليقين.

واعرب ديلياني عن قلق الفلسطينيين بقوله: “نحن قلقون من تسارع النشاط الاستيطاني الإسرائيلي غير القانوني. سيكون هناك المزيد من الاختناق للضفة الغربية وربما مغامرة إجرامية أخرى غير محسوبة في غزة، بينيت متعطش للدماء واكثر عنصرية وقاعدته أكثر راديكالية من قاعدة نتنياهو”.

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