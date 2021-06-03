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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

بكري: قرارات الرئيس بعد اجتماعه بممثلي الهيئات القضائية "تاريخية".. فيديو

الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري

قال الإعلامي مصطفى بكري إن القرارات التي أصدرها الرئيس السيسي أمس تاريخية في أعقاب الاجتماع مع ممثلي الهيئات القضائية، وكان صادقا عندما تحدث عن المرأة والتأكيد على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة.

 

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وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار” عبر فضائية “صدى البلد” لم يكن كلاما للاستهلال المحلي ورأينا ما تم للمرأة في السلطة التنفيذية والبرلمان والأماكن القيادية ودعم المجلس القومي للمرأة.

وتابع مقدم برنامج حاقائق وأسرار، أن مجلس النواب يضم 167 سيدة وأيضا في الوزارات والهيئات الحكومية.

وأشار بكري إلى أنه بالأمس كانت الخطوة الهامة بصدور القرارات التاريخية بحضور المستشار عمر مروان وزير العدل، وهي أنه بدءا من أول أكتوبر سيكون هناك سيدات بالهيئات القضائية.

 

 

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