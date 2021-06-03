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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

من الحجر الرملي..العثور على لوحة أثرية في تل "دفنة" بالإسماعيلية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تمكنت شرطة الآثار بمديرية أمن الإسماعيلية،  من العثور على لوحة أثرية من الحجر الرملي بالقرب من تل "دفنة بغرب" منطقة قناة السويس.

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صرحت بذلك مصادر رسمية، في تصريحات خاصة، مؤكدة تلقي اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية إخطارا، يفيد العثور علي لوحة أثرية بالقرب من تل دفنة بنطاق مركز القنطرة غرب.

حيث ورد بلاغ لشرطة الآثار، من أحد الأهالي، يفيد  العثور علي اللوحة الأثرية.

تم إبلاغ منطقة اثار الاسماعيلية، برئاسة مصطفي حسن رئيس المنطقة، حيث تم ندب لجنة أثرية، قامت بالكشف علي اللوحة وتبين أثريتها.

تم تحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

 

اثار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية اخبار محافظة الاسماعيلية

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