نظام امتحانات الثانوية العامة.. متحدث الرئاسة يرد على استفسارات المتابعين

قام السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بالرد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، على تساؤلات المواطنين، حول كيفية إجراء امتحانات الثانوية العامة «ورقيًا وإلكترونيًا».

ووجه أحد المتابعين لصفحة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية تساؤلا أين تكافؤ الفرص .. الوقت كافي للاجابة مرتين؟؟ ليرد المتحدث قائلا:" ما فيش اجابة مرتين .. يا ورقي يا تابلت".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد اجتمع اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ان الاجتماع تناول مراجعة آخر الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020/2021 بالنظام الجديد، والجهود المشتركة التي تتم بالتعاون بين وزارتي التعليم والاتصالات في إطار المنظومة الجديدة، والتي تشمل حوالي 2500 مدرسة على مستوى الجمهورية.

كما تم استعراض نتائج الاختبارات التجريبية التي تم إجرائها حتى الآن تمهيداً للاختبارات الأساسية للثانوية العامة في شهر يوليو المقبل، وما تضمنه ذلك من منظومة متطورة لبناء الأسئلة والامتحانات الإليكترونية وعملية التصحيح.

وقد وجه الرئيس في هذا الإطار بتيسير إجراءات امتحانات الثانوية العامة بنظامها الجديد على الطلبة لضمان أدائهم الامتحانات في العام الدراسي الحالي بكل سلاسة ويسر، وذلك من خلال إتاحة النظام الورقي بجانب الإليكتروني (التابلت) كبديلين متاحين معاً لأداء الامتحانات.