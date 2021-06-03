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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تناول الأدوية بشكل خاطئ قد يتسبب في الاصابة بالفطر الأسود

الفطر الأسود
الفطر الأسود

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أن الفطر الأسود غير معدي، وليس هناك احتمالية من أن ينقل من انسان لأخر، مشيرا إلى أنه من الممكن السيطرة عليه بسهولة.

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وأضاف "عبد الغفار"، أن الفطر الأسود هو موجود فى البيئة المحيطة بنا، كما أنه لا يصيب الإنسان إلا إذا تم استخدم بعض الأدوية بشكلٍ خاطيء، موضحا أنه هناك أحتمالية للإصابة به في حالة أنهم لا يتابعون مع الطبيب ويتناولون الأدوية المثبطة للمناعة.

وأشار إلى أن المناعة الضعيفة هيب احد أسباب الإصابة، بالإضافة إلى ممارسة بعض السلوكيات الخاطئة مثل تناول الأدوية بدون وصف الطبيب مما قد يؤدي إلى نقص المناعة إلى جانب الإسراف في المضادات الحيوية، والكورتيزون دون الألتزام بتعليمات الطبيب.

 

وكانت قد سادت حالة من القلق بين المجتمع المصري بعد إعلان ظهور حالات من الفطر الأسود في مصر، الأمر الذي جعل الكثيرين يبحثون عن طرق الوقاية منه وبروتوكولات العلاج.


بينما قالت وزارة الصحة والسكان، إن المسئول عن حدوث مرض الفطر الأسود، هو بعض أنواع الفطريات التى تنتمى لعائلة العفنيات، والتى تعيش في البيئات الرطبة مثل التربة أو المواد العضوية المتحللة، ومثل الأوراق أو الأسمدة أو الخشب هذه الفطريات تسمي الفطريات المخاطية.
 
وأشارت الوزارة من خلال قطاع  الطب الوقائي إلى مصادر العدوى وهى فطريات مقاومة للحرارة توجد في البيئة، وتشير دراسات تمت بأخذ عينات بيئية الى أن تلك الفطريات توجد بشكل شائع في التربة ، ولكن نادر ما توجد فى عينات الهواء التى تختبر لوجود الجراثيم الفطرية.

الفطر الأسود

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