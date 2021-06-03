توقعات الأرصاد لـ طقس الجمعة ودرجات الحرارة بالقاهرة والمحافظات

مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون حالة الطقس غدا الجمعة نهارا، مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية حارعلى شمال الصعيد وجنوب سيناء شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

ويكون طقس الجمعة لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدل إلى مضطرب وإرتفاع الموج فيه من مترين ونصف الى ثلاثة امتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون مضطرب وارتفاع الموج فيه من ثلاثة إلى خمسة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 31 19

الاسكندرية 26 19

وادى النطرون 30 19

طنطا 31 19

شبين الكوم 31 19

دمنهور 29 19

بلطيم 27 20

مطروح 25 18

السلوم 25 19

سيوة 30 19

بورسعيد 27 21

دمياط 26 20

الزقازيق 32 20

المنصورة 31 20

الاسماعيلية 33 19

السويس 33 20

العريش 27 18

رفح 26 18

رأس سدر 33 20

نخل 31 15

نويبع 35 24

طابا 31 18

كاترين 31 15

الطور 35 22

شرم الشيخ 37 27

الغردقة 37 27

مرسى علم 36 25

الفيوم 32 19

بنى سويف 32 20

المنيا 36 21

أسيوط 37 22

سوهاج 35 23

قنا 36 23

الأقصر 40 25

أسوان 41 26

ادفو 41 27

أبوسمبل 41 27

الوادى الجديد 38 23

شلاتين 40 26

ابو رماد 38 26

حلايب 35 28

رأس حدربة 34 28



أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى

مكة 41 29

المدينة 47 32

الرياض 45 31

المنامة 40 33

ابوظبى 41 30

الدوحة 44 33

الكويت 48 32

دمشق 32 11

بيروت 26 23

عمان 28 14

القدس 23 14

غزة 27 19

بغداد 42 25

مسقط 37 34

صنعاء 29 17

الخرطوم 41 30

طرابلس 27 21

تونس 33 22

الجزائر 24 21

الرباط 22 15

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

انقرة 18 06

اسطنبول 21 13

اسلام اباد 36 26

نيودلهى 39 28

جاكرتا 33 25

بكين 30 17

كوالالمبور 32 25

طوكيو 22 19

اثينا 26 17

روما 29 16

باريس 21 13

مدريد 28 16

برلين 24 16

لندن 18 12

مونتريال 27 18

موسكو 22 12

نيويورك 26 19

واشنطن 28 12

نواكشوط 34 25

اديس ابابا 25 12

