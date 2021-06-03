عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا

توقعات الأرصاد لـ طقس الجمعة ودرجات الحرارة بالقاهرة والمحافظات

الطقس
الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون حالة الطقس غدا الجمعة نهارا، مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية حارعلى شمال الصعيد وجنوب سيناء شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

ويكون طقس الجمعة لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدل إلى مضطرب وإرتفاع الموج فيه من مترين ونصف الى ثلاثة امتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون مضطرب وارتفاع الموج فيه من ثلاثة إلى خمسة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى
القاهرة 31 19
الاسكندرية 26 19
وادى النطرون 30 19
طنطا 31 19
شبين الكوم 31 19
دمنهور 29 19
بلطيم 27 20
مطروح 25 18
السلوم 25 19
سيوة 30 19
بورسعيد 27 21
دمياط 26 20
الزقازيق 32 20
المنصورة 31 20
الاسماعيلية 33 19
السويس 33 20
العريش 27 18
رفح 26 18
رأس سدر 33 20
نخل 31 15
نويبع 35 24
طابا 31 18
كاترين 31 15
الطور 35 22
شرم الشيخ 37 27
الغردقة 37 27
مرسى علم 36 25
الفيوم 32 19
بنى سويف 32 20
المنيا 36 21
أسيوط 37 22
سوهاج 35 23
قنا 36 23
الأقصر 40 25
أسوان 41 26
ادفو 41 27
أبوسمبل 41 27
الوادى الجديد 38 23
شلاتين 40 26
ابو رماد 38 26
حلايب 35 28
رأس حدربة 34 28


أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى
مكة 41 29
المدينة 47 32
الرياض 45 31
المنامة 40 33
ابوظبى 41 30
الدوحة 44 33
الكويت 48 32
دمشق 32 11
بيروت 26 23
عمان 28 14
القدس 23 14
غزة 27 19
بغداد 42 25
مسقط 37 34
صنعاء 29 17
الخرطوم 41 30
طرابلس 27 21
تونس 33 22
الجزائر 24 21
الرباط 22 15

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
انقرة 18 06
اسطنبول 21 13
اسلام اباد 36 26
نيودلهى 39 28
جاكرتا 33 25
بكين 30 17
كوالالمبور 32 25
طوكيو 22 19
اثينا 26 17
روما 29 16
باريس 21 13
مدريد 28 16
برلين 24 16
لندن 18 12
مونتريال 27 18
موسكو 22 12
نيويورك 26 19
واشنطن 28 12
نواكشوط 34 25
اديس ابابا 25 12
 

هيئة الأرصاد الجوية الأرصاد الطقس حالة البحرالمتوسط حالة البحرالاحمر

ترشيحاتنا

برلمانية: الرئيس السيسي يجاهد منذ 7 سنوات لمنح المرأة المصرية حقوقها

معلومات جديدة بشأن تفجيرات مرفأ بيروت

هدية ربانية لمريض السمنة ... خبير تغذية يعلن مفاجأة عن التوت البري.. فيديو

بكري: أطالب مجلسي الوزراء والنواب بالنظر في أزمة مصنع الحديد والصلب

من الذي لا يريد مقابلة الملكة.. بايدن وقرينته يستعدان للقاء اليزابيث الثانية

من الحجر الرملي..العثور على لوحة أثرية في تل "دفنة" بالإسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليس مصدر قلق .. بشرى سارة من الصحة العالمية عن الفطر الأسود

ذكرى تولي الرئيس السيسي الحكم .. أقسام الشرطة في ثوب جديد يليق بالمواطنين

أول تعليق من محمد رمضان بعد التحفظ على أمواله بأحد البنوك

اتجاه فى الكاف لتغيير حكم إياب نصف نهائى إفريقيا بين الأهلي والترجي

أخطاء تستوجب المساءلة.. 3 كوارث في فيديو محمد رمضان

بسبب الطيار .. صدى البلد يكشف سبب الحجز على أموال محمد رمضان

تعرف على موعد سعر البنزين الجديد في مصر

امتحانات الثانوية العامة .. السيسي يوجه بتيسير الإجراءات بـ 2500 مدرسة على مستوى الجمهورية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أضرار الكبدة الفاسدة وخطورتها على صحتك

مجدى بدران : الفطر الأسود غير معد و نادر جدا

أفضل خيار لضبط وزنك.. 5 فوائد غير متوقعة لـ الأفوكادو

الجرعة الأولى لا تكفي.. تعرف على المدة التي يستغرقها لقاح فيروس كورونا حتى يعمل

فيديو

فيديوجراف.. مايوه منة فضالي يثير أزمة ..والفنانة تلجأ إلى المباحث

فيديوجراف.. محظورات وعقوبات الغش في امتحانات الجامعات

فيديو جراف..علاقة دلال عبد العزيز بـ وصية والد ناهد السباعي

بـ الأسلحة النارية.. تفاصيل مشاجرة قرية أبوحزام في نجع حمادي

المزيد

ساحة رأي

د. أحمد شندي يكتب: أصدقاء ولكن

آلان سليفي يكتب: تركيا وإيران من نقاط الاختلاف إلى محور التفاهم

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: فخامة الرئيس.. وسام القائد «نوبل العربية»

دينا يحيي تكتب: وحلقت الصقور المصرية في السماء الغزاوية

د. علاء الشال يكتب: أسباب الاكتئاب وعلاجه من وجهة نظر نفسية 

أحمد شيخو يكتب: دلالات فيديوهات سادات بيكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التأثير الدولى

مجدي أبوزيد

الظلم التحكيمى للزمالك.. عرض مستمر

مروة لطفي

التلوث منظومة متكاملة!

د. ماريان جرجس

الوطن الحقيقي وليس «البديل»

محمد نوار

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ

محمد أرسلان

خدعة الإبراهيمية الجديدة بعيداً عن تحطيم الأصنام

إلهام أبو الفتح

دلتا جديدة في مصر

بهجت العبيدي

في تجربة الرئيس .. من محمد علي إلى عبد الناصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ