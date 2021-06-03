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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بسبب الإصابة .. أرنولد مهدد بالغياب عن كأس الأمم الأوروبية

صدى البلد

أكد تقرير صحفي بريطاني أن ترنت ألكساندر أرنولد ظهير أيمن فريق ليفربول والمنتخب الإنجليزي سوف يغيب عن بطولة كأس الأمم الأوروبية  “يورو 2020” بسبب الإصابة.

وأكدت شبكة " TheAthleticUK " البريطانية، فإن أرنولد يعاني من تمزق في الفخذ من الدرجة الثانية، وسوف يغيب لفترة ما بين 4-6 أسابيع.

وتبدو مشاركة ترنت ألكسندر أرنولد، مدافع نادي ليفربول ومنتخب إنجلترا في كأس أمم أوروبا محل شك كبير.

و تعرض أرنولد لإصابة عضلية خلال فوز المنتخب الإنجليزي بنتيجة هدف دون مقابل على النمسا، أمس الأربعاء، مما اضطر جاريث ساوثجيت، مدرب الأسود، لإخراجه من المباراة،

وكان مدرب منتخب انجلترا قد اختار أرنولد في قائمته المشاركة باليورو.

لكساندر أرنولد ليفربول TheAthleticUK يورو 2020

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