حرس الحدود يفوز على فاركو ويعود لصدارة ترتيب بحري في القسم الثاني
انتهت منافسات الجولة الـ25 من مسابقة دورى القسم الثاني لمجموعة بحري التى شهدت فوز فريق حرس الحدود المتصدر علي منافسه فاركو الوصيف بنتيجة هدفين مقابل هدف.
ويعود فريق حرس الحدود لصدارة الترتيب قبل 5 جولات من نهاية المسابقة ويعزز فرص تواجده في الدورى الممتاز .
وجاءت نتائج مباريات اليوم كالآتي:
حرس الحدود 2-1 فاركو
مالية مالية كفر الزيات 0 -0 الرجاء
العاب دمنهور 0-1 المنصورة
كفرالشيخ 4- 0الحمام
دكرنس 0-0 الاوليمبي
ابو قير 2-1 بني عبيد
سبورتينج 2-0 بيلا
الجزيرة 0-0 بلدية المحلة
ترتيب المجموعة
1- حرس الحدود : 52 نقطة
2- فاركو: 51 نقطة
3- الأوليمبى : 45 نقطة
4- أبو قير للاسمدة : 45 نقطة
5- بلدية المحلة : 41 نقطة
6- دكرنس : 34 نقطة
7- الرجاء : 32 نقطة
8- المنصورة : 32 نقطة
9- سبورتنج : 32 نقطة
10- مالية كفر الزيات : 30 نقطة
11- الجزيرة : 26 نقطة
12- العاب دمنهور : 25 نقطة
13- كفر الشيخ : 25 نقطة
14- الحمام : 23 نقطة
15- بيلا : 16 نقطة
16- بنى عبيد : 15 نقطة