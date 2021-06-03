إحالة مسئولي لجنة مدرسة السادات بدشنا للتحقيق بسبب شكوى الغش

أحالت وفاء محمد رشاد، مدير إدارة دشنا التعليمية بقنا، المسئولين بلجنة السادات الإعدادية بدشنا للشئون القانونية بالإدارة التعليمية، لوجود حالة من عدم الانضباط، وعدم الالتزام بقواعد لجان الامتحانات.

جاء ذلك علي خلفية شكوي تقدم بها أحد أولياء الأمور، بوجود غش داخل إحدى اللجان.

و أكدت رشاد، أنه لا تهاون مع المقصرين و سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، حسب تعليمات الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

وقالت رشاد، إنها سوف يتم تطبيق القانون بكل حزم لمواجهة الغش وعدم الانضباط، داخل اللجان لتحقيق تكافؤ الفرص، و المساواة، والشفافية، والحيادية، و العدالة بين جميع الطلاب.

وأكدت رشاد، أنها سوف تضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه الإضرار بسير الامتحانات و الإخلال بمبدأ الحيادية و العدالة بين الطلاب فى الامتحانات.