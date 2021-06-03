استنكار مصرفي من تصريحات رمضان عن التحفظ على أمواله بالبنوك

استنكر مصدر مصرفي بارز، تصريحات الفنان محمد رمضان عبر صفحته الشخصية علي أحد مواقع التواصل الاجتماعي انستجرام، بشأن التحفظ علي أمواله لدي أحد البنوك.

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قال المصدر في تصريحات خاصة لصدي البلد أن الواقعة التي قام بها الفنان تعد تشهيرا وشحذ الرأي العام ضد البنك مؤكدا أن التصرفات التي تقوم بها البنوك في مواجهة العملاء يتم إخطارهم بها سواء برسالة نصية علي الهاتف المحمول أو بالاتصال بالعميل مباشرة ، مؤكدا أن البنك في مثل تلك الواقعة يحتفظ بحقوقه القانونية والرد عن نفسه .

أشار المصدر إلي أن الفنان ربما لا يدرك التشهير الذي قام به ضد البنك وهو ما قد يسهم في توصيل رسالة سلبية عن الجهاز المصرفي ككل وليس بنكا معينا، مطالبا بضرورة الانتباه من أن تلك الممارسات تؤثر علي الاقتصاد القومي وصلابة القطاع المصرفي بوجه عام .

ذكر المسئول أن البنوك عندما تتخذ إجراءات التحفظ علي الأموال او تجميد الحسابات قد يكون بسبب إجراءات قانونية وأحكام قضائية وبالتالي لا يمكن البنوك اللجوء لتلك الإجراءات دون أن يكون هناك سند قانوني وكان من المنطقي أن يقوم العميل بالاستفسار عن الأسباب دون الزج باسم البنك في قضية ليس له علاقة بها.

وكان الفنان محمد رمضان قد زعم عبر صفحته الشخصية بأحد مواقع التواصل الاجتماعي ، التحفظ علي حسابه لدي أحد البنوك الخاصة.