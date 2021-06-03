الكاف يعلن حكم مباراة بيراميدز والرجاء في نصف نهائي الكونفيدرالية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إسناد مهمة إدارة مباراة بيراميدز والرجاء المغربي للحكم البوروندي باسيفيك وينيامانا، في ذهاب نصف نهائي الكونفيدرالية يوم 20 يونيو على ملعب الدفاع الجوي، على أن تُلعب مباراة العودة يوم 27 من الشهر الجاري في المغرب.

ويدير وينيامانا المباراة ويساعده الكيني جيلبيرت شيرويت والأوغندي كيك أوكيلو.

وسيكون الكيني بيتر كاماكو هو الحكم الرابع، بينما سيكون الجزائري مهدي عبيد هو حكم الفيديو المساعد ويساعده الثنائي الجزائري عبد الحق إيتشيلالي كمساعد أول ومقران جواري كمساعد ثاني.

وسيتولى الإثيوبي سولومون أبيبي مراقبة اللقاء، بينما سيكون النيجيري ناصيري جبريل هو المنسق العام للقاء.

وسبق لبيراميدز مواجهة الرجاء في دور المجموعات لكنه خسر في المباراتين 2-0 و0-3.

وتأهل بيراميدز لنصف نهائي الكونفيدرالية بعد عبور إنيمبا النجيري في الدور ربع النهائي من المسابقة.