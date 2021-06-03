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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصطفى بكري: ثقة في التعامل بين الحكومة والمصريين .. فيديو

مخالفات البناء
مخالفات البناء

قال الإعلامي مصطفى بكري، إنه يحق للمواطن المصري التصالح في مخالفات البناء وتقديم المستندات اللازمة وهي تسهيل للمواطن الذي يستحق التحية والتقدير.

 

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وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار” عبر فضائية “صدى البلد” أن الحكومة تتعامل بثقة مع الناس والتغيير الذي يحدث في مصلحة المواطن هو شئ عظيم ويدل على أن الدولة المصرية في صف المواطن.

وتابع مقدم برنامج حقائق وأسرار أن الواقع الآن بالدولة مختلف مؤكدا: حققنا إصلاحا اقتصاديا والدولة تمضي إلى الأمام.


وتؤكد الحكومة  أن الدولة تعتمد المخالفات التى يتقدم بها المواطنون، وأنه في حالة دفع المبلغ المتبقي سيحصل على نموذج 10 الذى يؤكد أن المبنى مقنن ويتعامل بكل حرية فى توصيل جميع المرافق، وتسقط جميع الدعاوى القضائية المرفوعة على المبنى. 

 

مخالفات البناء مصطفى بكري الدولة المصرية مصلحة المواطن المواطن المصري

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