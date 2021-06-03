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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بريطانيا تسجل 18 حالة وفاة بسبب كورونا

كورونا في بريطانيا
كورونا في بريطانيا

أعلنت الصحة البريطانية، اليوم الخميس، تسجيل 5274 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، و18 حالة وفاة بسبب الفيروس.

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فيما أعلنت الصحة البريطانية، أمس الأربعاء، عن تسجيل 4330 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، و12 حالة وفاة جديدة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية.

كانت السلطات الصحية البريطانية،  أعلنت أول أمس الثلاثاء، عدم تسجيل أي حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا لأول مرة منذ تفشي الفيروس في البلاد.

 

وسجلت السلطات الصحية البريطانية 3165 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء.

 

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق من أول أمس الثلاثاء، الموافقة على الاستخدام الطارئ للقاح "سينوفاك" الصيني، المضاد لفيروس كورونا المستجد.

 

وتبذل منظمة الصحة العالمية، التابعة للأمم المتحدة، مجهودا مضاعفا لمحاولة احتواء ومواجهة وباء فيروس كورونا منذ بدايته الذي تسبب في وفاة أكثر من 3.5 مليون شخص حول العالم حتى الآن.

 

وبحسب المنظمة، وافقت دول منظمة الصحة العالمية أمس الإثنين، على تعزيز قدرات المنظمة، بينما لا يزال يتحتم على الدول تحديد كيفية إصلاحها.

 

فيروس كورونا منظمة الصحة العالمية الاستخدام الطارئ الصحة العالمية الصحة البريطانية لقاح سينوفاك الصيني

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