سمية الخشاب: كل واحد يستحق البطولة المطلقة حتي لو مش موهوب.. فيديو

كشفت الفنانة سمية الخشاب خلال ندوتها بـ صدى البلد عن رأيها في البطولات المطلقة خاصة للفنانات الشابات.

وقالت سمية الخشاب: "كل واحد يستحق البطولة المطلقة أكيد حتي لو مش موهوب، أو وصل للنجومية بسرعة".

وأضافت: "هذا شئ رباني لا دخل لنا فيه، والسوشيال ميديا أصبحت تساهم في نجومية الفنان وتعلى أسهمه وتساعده أن يكون دائما متواصل مع جمهوره".



وعبرت سمية الخشاب عن سعادتها بنجاح أغنية أوعدك مع المغني الشعبي عمر كمال، وتصدرها التريند الأول عبر يوتيوب.

وكتبت سمية الخشاب من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام:"رقم واحد ترند worldwide الحمد لله بص شوف ملبن مصر بيعمل ايه".

وشاركت سمية الخشاب، في السباق الرمضاني بمسلسل «موسى» بطولة محمد رمضان، عبير صبري، هبة مجدي، حمدي الوزير، تارا عماد، عارفة عبد الرسول، منذر رياحنة، سيد رجب، صبري فواز، رياض الخولي، فريدة سيف النصر، هبة عبدالغني، سيناريو وحوار ناصر عبدالرحمن، ومن إخراج محمد سلامة.