عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حياة كريمة : المبادرة غير مسبوقة تاريخيا في التمويل والتطوير

صدى البلد

تحدث الدكتور ولاء جاد الكريم مدير الإدارة المركزية لمبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، عن إنجازات مبادرة حياة كريمة في قرى مصر.

 

وقال جاد الكريم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت مقدمة برنامج "اليوم" والمذاع عبر قناة "دي ام سي"،:" حياة كريمة هي بوابة التنمية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي وضع على رأس أولوياته تحسين مستوى جودة الحياة في القرية المصرية لأنها حق من حقوق الإنسان المصري، مردفا:"المبادرة غير مسبوقة تاريخيا في التمويل والتطوير".



وأشار إلى أنه على مدار الـ 200 عام الماضية لم يكن هناك مبادرة بإرادة سياسية واضحة لتطوير الريف المصري، مثل التي قام بها الرئيس السيسي.

 

وأوضح  أن أكبر ميزانية تم ضخها في مشروع، كانت بحياة كريمة في مصر والعالم كله، لافتا إلي أن الريف المصري أصل الوطن، لذلك فحياة كريمة من أعظم المشروعات التي حدثت وذلك باعتراف دولي.

مبادرة حياة كريمة وزارة التنمية المحلية الرئيس عبدالفتاح السيسي التنمية المحلية مشاريع حياة كريمة

موضوعات متعلقة

محافظ بني سويف يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة

صندوق تحيا مصر ينظم قوافل المبادرة الرئاسية نور حياة في 7 محافظات

ترشيحاتنا

برلمانية: الرئيس السيسى ساهم فى إنقاذ منظومة التعليم من الانهيار

دفن جثامين ضحايا مذبحة "أبوحزام" و سط تواجد أمني مكثف

برلمانية: الرئيس السيسي يجاهد منذ 7 سنوات لمنح المرأة المصرية حقوقها

معلومات جديدة بشأن تفجيرات مرفأ بيروت

هدية ربانية لمريض السمنة ... خبير تغذية يعلن مفاجأة عن التوت البري.. فيديو

بكري: أطالب مجلسي الوزراء والنواب بالنظر في أزمة مصنع الحديد والصلب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليس مصدر قلق .. بشرى سارة من الصحة العالمية عن الفطر الأسود

ذكرى تولي الرئيس السيسي الحكم .. أقسام الشرطة في ثوب جديد يليق بالمواطنين

أول تعليق من محمد رمضان بعد التحفظ على أمواله بأحد البنوك

اتجاه فى الكاف لتغيير حكم إياب نصف نهائى إفريقيا بين الأهلي والترجي

أخطاء تستوجب المساءلة.. 3 كوارث في فيديو محمد رمضان

بسبب الطيار .. صدى البلد يكشف سبب الحجز على أموال محمد رمضان

تعرف على موعد سعر البنزين الجديد في مصر

امتحانات الثانوية العامة .. السيسي يوجه بتيسير الإجراءات بـ 2500 مدرسة على مستوى الجمهورية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أضرار الكبدة الفاسدة وخطورتها على صحتك

مجدى بدران : الفطر الأسود غير معد و نادر جدا

أفضل خيار لضبط وزنك.. 5 فوائد غير متوقعة لـ الأفوكادو

الجرعة الأولى لا تكفي.. تعرف على المدة التي يستغرقها لقاح فيروس كورونا حتى يعمل

فيديو

فيديوجراف.. مايوه منة فضالي يثير أزمة ..والفنانة تلجأ إلى المباحث

فيديوجراف.. محظورات وعقوبات الغش في امتحانات الجامعات

فيديو جراف..علاقة دلال عبد العزيز بـ وصية والد ناهد السباعي

بـ الأسلحة النارية.. تفاصيل مشاجرة قرية أبوحزام في نجع حمادي

المزيد

ساحة رأي

د. أحمد شندي يكتب: أصدقاء ولكن

آلان سليفي يكتب: تركيا وإيران من نقاط الاختلاف إلى محور التفاهم

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: فخامة الرئيس.. وسام القائد «نوبل العربية»

دينا يحيي تكتب: وحلقت الصقور المصرية في السماء الغزاوية

د. علاء الشال يكتب: أسباب الاكتئاب وعلاجه من وجهة نظر نفسية 

أحمد شيخو يكتب: دلالات فيديوهات سادات بيكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التأثير الدولى

مجدي أبوزيد

الظلم التحكيمى للزمالك.. عرض مستمر

مروة لطفي

التلوث منظومة متكاملة!

د. ماريان جرجس

الوطن الحقيقي وليس «البديل»

محمد نوار

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ

محمد أرسلان

خدعة الإبراهيمية الجديدة بعيداً عن تحطيم الأصنام

إلهام أبو الفتح

دلتا جديدة في مصر

بهجت العبيدي

في تجربة الرئيس .. من محمد علي إلى عبد الناصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ