حياة كريمة : المبادرة غير مسبوقة تاريخيا في التمويل والتطوير

تحدث الدكتور ولاء جاد الكريم مدير الإدارة المركزية لمبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، عن إنجازات مبادرة حياة كريمة في قرى مصر.

وقال جاد الكريم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت مقدمة برنامج "اليوم" والمذاع عبر قناة "دي ام سي"،:" حياة كريمة هي بوابة التنمية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي وضع على رأس أولوياته تحسين مستوى جودة الحياة في القرية المصرية لأنها حق من حقوق الإنسان المصري، مردفا:"المبادرة غير مسبوقة تاريخيا في التمويل والتطوير".





وأشار إلى أنه على مدار الـ 200 عام الماضية لم يكن هناك مبادرة بإرادة سياسية واضحة لتطوير الريف المصري، مثل التي قام بها الرئيس السيسي.

وأوضح أن أكبر ميزانية تم ضخها في مشروع، كانت بحياة كريمة في مصر والعالم كله، لافتا إلي أن الريف المصري أصل الوطن، لذلك فحياة كريمة من أعظم المشروعات التي حدثت وذلك باعتراف دولي.