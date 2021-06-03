رعب وفنتازيا.. باسم الخشن يشوق جمهوره لرواية شرق جهنم

معرض الكتاب 2021

شوق الكاتب باسم الخشن جمهوره لروايته الجديدة "شرق جهنم" التى يطرحها فى معرض الكتاب، وأكد أن الرواية ستضع الجمهور فى حالة من الرعب والفانتازيا بشكل كبير، خاصة أن بطل الرواية من نسل عائلة احترفت السحر والأعمال.

وأضاف أن أحداث الرواية تدور فى عام ٢٠٠٥ بشوارع وأحياء القاهرة، مشيرًا إلى أن الجمهور سيتابع مع خالد تحقيقه فى إختفاء طه قريبه الذى لم يترك خلفه سوى أوراق عتيقة خط عليها ما يبدو أنها "تعاويذ".

وكانت اللجنة الإدارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب اجتمعت لبحث إقامة الدورة 52 لسنة 2021 المقرر إقامتها في الفترة من 30 يونيو وحتى 15 يوليو 2021، وذلك بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، وانتهى الاجتماع إلى إقرار الترتيبات والإجراءات، الخاصة بالمعرض، وهى :

ـ العمل على استيعاب الناشرين المتقدمين كافة، والذين تقدموا بطلبات الاشتراك في المواعيد التي أقرّتها اللجنة سلفًا.

ـ تحديد أعداد الزائرين بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية وفقا للضوابط التي تضعها إدارة المعرض.