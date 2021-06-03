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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

معرض الكتاب 2021

رعب وفنتازيا.. باسم الخشن يشوق جمهوره لرواية شرق جهنم

غلاف الرواية
غلاف الرواية

شوق الكاتب باسم الخشن جمهوره لروايته الجديدة "شرق جهنم" التى يطرحها فى معرض الكتاب، وأكد أن الرواية ستضع الجمهور فى حالة من الرعب والفانتازيا بشكل كبير، خاصة أن بطل الرواية من نسل عائلة احترفت السحر والأعمال.

وأضاف أن أحداث الرواية تدور فى عام ٢٠٠٥ بشوارع وأحياء القاهرة، مشيرًا إلى أن الجمهور سيتابع مع خالد تحقيقه فى إختفاء طه قريبه الذى لم يترك خلفه سوى أوراق عتيقة خط عليها ما يبدو أنها "تعاويذ".

وكانت اللجنة الإدارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب اجتمعت لبحث إقامة الدورة 52 لسنة 2021 المقرر إقامتها في الفترة من 30 يونيو وحتى 15 يوليو 2021، وذلك بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، وانتهى الاجتماع إلى إقرار الترتيبات والإجراءات، الخاصة بالمعرض، وهى :

ـ العمل على استيعاب الناشرين المتقدمين كافة، والذين تقدموا بطلبات الاشتراك في المواعيد التي أقرّتها اللجنة سلفًا. 

ـ تحديد أعداد الزائرين بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية وفقا للضوابط التي تضعها إدارة المعرض.

الكاتب باسم الخشن رواية شرق جهنم معرض القاهرة الدولي للكتاب روايات جديدة اخبار ثقافية

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