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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

في حالة خطرة.. مدمن يطعن زوجته بمطواة في الغربية

شاهد ..زوج مدمن يعذب
شاهد ..زوج مدمن يعذب زوجته ويطعنها في أماكن متفرقه من جسدها

شهدت مدينة طنطا بمحافظة الغربية اليوم، واقعة شروع زوج من مدمني المواد المخدرة في طعن زوجته عدة طعنات فى البطن والصدر بمطواة، وتركها في حالة خطرة ترقد في مستشفى طنطا الجامعي لإسعافها وتلقي العلاج .

تلقي  اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية إخطارًا من نقطة شرطة مستشفي جامعه طنطا بوصول  المدعوة "سحر. د" ربة منزل ومقيمة بقرية بنوفر مركز كفر الزيات مصابة بعدة طعنات نافذة بالبطن والصدر ونزيف داخلى بالبطن .

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كما انتقل ضباط المباحث للوقوف على الواقعة تحت إشراف اللواء محمد عمران مدير المباحث الجنائية لمتابعة تطورات الحادث .

وبسؤال أهليتها والجيران قرروا بقيام زوج المصابة المدعو "محمد.ف" وشهرته فرمله بالتعدي عليها بالضرب بمطواة محدثًا إصابتها دون سبب وعللت ذلك بسبب تعاطية المخدرات.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

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