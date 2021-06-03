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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بكري: أطالب مجلسي الوزراء والنواب بالنظر في أزمة مصنع الحديد والصلب

الحديد والصلب
الحديد والصلب

قال الإعلامي مصطفى بكري، إنه يوجد حالة حزن بعد إغلاق مصنع الحديد والصلب، مؤكدا أنه كان هناك عروض مقدمة ولكن تم إتخاذ قرار الإغلاق وهو أمر عجيب.

 

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وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد  أن شركة "فاش ماش" كان لديها عروض لتطوير الحديد والصلب معلقا  “محدش استنى وقفوا المصنع والوزير طالع وقال لو القرار جاد من الممكن أن نعود عنه”.

 

وتابع مقدم برنامج حقائق واسرار أنني أطالب مجلس الوزراء ومجلس النواب والجهات المختصة والرقابة الإدارية والمالية بالنظر في مصنع الحديد والصلب لأنه ملك الشعب المصري وإذا كان من فرصة للإصلاح فلنقم بها.

 

وأشار بكري إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما داعم ومساند للصناعة الوطنية مؤكدا أنه يجب النظر فيما حدث ومعرفة الأسباب التي أدت إلى ذلك لأن مصنع الحديد والصلب قضية أمن قومي. 

 

الرئيس عبد الفتاح السيسي الرقابة الإدارية مجلس الوزراء قطاع الاعمال الحديد والصلب

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