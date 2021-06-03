خبير تغذية: تناول الطعام ليلاً ينعكس بالسلب على زيادة الوزن

قال الدكتور خالد أحمد غزالي، استشاري التغذية العلاجية، إن معدل خفض الوزن مع تناول الكورس الدبل تتراوح ما بين 8 لـ12 كيلو في الشهر، مشيرًا إلى أن الكورس يحتوس على العديد من المواد التي تساعد على خفض الوزن، مثل نبات الجرسينيا الذي يقلل الشهية، وحجم الخلية الدهنية، وتخصص من 3 لـ7 كيلو في الشهر.

وتابع "غزالي"، خلال حواره مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن هناك أخصائي تغذية يتابع حالة أي مريض، حتى يصل لمرحلة تثبيت الوزن، ويحدد له الكورس المناسب، خاصة وأن هناك 34 كورسًا لخفض الوزن.



وأضاف أن تناول الطعام ليلاً ينعكس بالسلب على زيادة الوزن، لأن الغدة الدرقية المسئولة عن الحرق لا تعمل ليلاً، وبالتالي تتحول السعرات الحرارية إلى دهون مع تناول الطعام ليلاً.