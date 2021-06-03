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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اخبار التعليم .. متحدث الرئاسة : طالب الثانوية العامة له الاختيار بين الامتحان ورقي أو تابلت.. إحالة مسئولي لجنة مدرسة في دشنا للتحقيق.. جدول امتحانات الثانوية العامة

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد" عددا من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي نستعرض موجزا لأهم الأخبار التعليمية التي تم نشرها على مدار اليوم:

 

إحالة مسئولي لجنة مدرسة السادات بدشنا للتحقيق بسبب شكوى الغش

 

دور شباب الجامعات في إدارة المخلفات الإلكترونية .. «ورشة عمل» لطلاب جامعة طنطا
 

متحدث الرئاسة يرد على استفسارات الثانوية العامة : للطالب أحقية الاختيار بين آداء الامتحان إما إلكترونيا أو ورقيا

وكيل تعليم الغربية يهنئ الفائزين بمسابقة أوائل الثانوية

 

إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة في مؤتمر صحفي السبت


مدير تعليم القاهرة يكلف فريق التدخل السريع لمتابعة مراكز توزيع أسئلة الامتحانات


انتهاء الأسبوع الأول من امتحانات الفصل الدراسي الثاني بـ «نوعية طنطا»

 

ظهرت الآن .. ننشر طريقة الحصول على نتيجة نهاية العام لصفوف النقل بالقاهرة

تعليم دمياط يحصد المركز الثاني في مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الثانوية



رئيس جامعة بورسعيد يتابع بدء تشغيل وحدة التضامن الاجتماعي لرعاية الطلاب

 

رئيس جامعة بورسعيد يشارك في ختام ميكنة نظام المرتبات المعياري

اخبار التعليم الثانوية العامة جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 الجامعات تعليم الغربية تعليم دمياط

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