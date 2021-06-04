التعليم العالي تعلن عن منح مدعومة من الصين .. تعرف على التفاصيل عبر هذا الرابط

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أفاد المكتب الثقافي المصري ببكين بأن الجانب الصيني متمثلا في الأكاديمية الصينية للعلوم CAS يقدم مجموعه من البرامج المتميزة والمختلفة في مجال البحوث والتبادل العلمي بين الخبراء والمتخصصين وشباب الباحثين وهى منح مدعومة من الجانب الصيني.

وأوضحت الإدارة أن المنح تقدم للموهوبين ويتراوح ما تقدمه الأكاديمية على اختلاف درجاتهم العلمية ما بين 4000 الى 200.000 يوان صيني شهريا وتم تقسيم هذه البرامج على النحو التالي :ـ

Distinguished Scientists

Visiting Scientists

Postdoctoral Researchers

Special Experts

Young Staff

PhD Students

Master Students

ولمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع الى الروابط الالكترونيه التاليه .

علما بأن الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح.