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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الأسمنت اليوم الخميس 3 يونيو 2021

صدى البلد

ينشر موقع "صدى البلد "أسعار الأسمنت اليوم الخميس 3-6-2021، وفقًا لآخر تحديث بموقع الأسمنت المصري.

 

أسعار الأسمنت اليوم الخميس 3 يونيو 2021

سجل سعر الأسمنت المسلح 800 جنيه للطن

سجل سعر أسمنت أسوان 695 جنيهاً للطن

سجل سعر أسمنت المخصوص 780 جنيهاً للطن

سجل سعر أسمنت شورى 785 جنيهاً للطن

سجل سعر أسمنت الصخرة 778 جنيهاً للطن

سجل سعر السويدي 798 جنيهاً للطن

سجل سعر أسمنت حلوان 795 جنيهاً للطن

سجل سعر أسمنت مصر بني سويف 898 جنيهاً للطن

سجل سعر أسمنت العسكري 850 جنيهاً للطن

سجل سعر أسمنت النصر 850 جنيهاً للطن

سجل سعر أسمنت السويس 795 جنيها للطن

سجل سعر أسمنت سيناء 753جنيها.

 

سجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 2400 جنيه، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 2500 جنيه، وسوبر سيناء نحو 2460 جنيهاً، ورويال العادة 2430 جنيهاً للطن، أما الواحة الأبيض فبلغ سعره 2425 جنيهاً للطن.

 

كما سجل متوسط سعر الأسمنت المخلوط 600 جنيه للطن، وأسمنت ايه وان 590 جنيهاً للطن، وسجل أسمنت الواحة 610 جنيهات للطن، وأسمنت السويدي 600 جنيه للطن.

 

فيما سجل متوسط سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 820 جنيهاً للطن، وأسمنت قاهر البحار 885 جنيهاً للطن، وأسمنت السويس «سي ووتر» 820 جنيهاً للطن، وأسمنت السويدى المقاوم 820جنيهاً للطن.

 

واستقرت أسعار الجبس، حيث سجل جبس العامرية 650 جنيهاً للطن، وجبس الدولية 640 جنيها للطن، وجبس المعمار 690 جنيهاً للطن، وجبس مصر سيناء 650 جنيهاً للطن، وجبس السويس 580 جنيهاً للطن.

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