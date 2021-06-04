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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان تستعد لبدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني

طلاب صورة أرشيفية
طلاب صورة أرشيفية

تبدأ جامعة حلوان اليوم إمتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجامعي  2020 / 2021 باتخاذ العديد من الاجراءات الاحترازية الوقائية الصارمة حتى تمر فترة الامتحانات بسلام وأمان على جميع طلاب الجامعة أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.


واعلنت كلية التجارة جامعة حلوان، ببدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للطلاب يوم 4 يونيو 2021 ، وتنتهي يوم الأربعاء 3 يوليو 2021 بحيث تستمر لمدة 7 أيام ، و الفاصل بين المادة و الأخرى يومين على الأقل.

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واشارت الكلية، إلى أنه سيتم تقسيم الطلاب على فترات حتى لا يحدث تكدس أو زحام، حيث سيتم عمل الامتحانات على فترتين فترة صباحية، وفترة مسائية منعا لحدوث تكدس.


قال الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب، ان الجامعة تسعى  بخطى حثيثة نحو إتمام جميع الإجراءات الاحترازية المشددة لانطلاق الامتحانات حرصًا على صحة وسلامة جميع الطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس.


وصرح الدكتور  "رفاعي" أنه قد تم إعلان جداول الامتحانات ومد الكليات بالاحتياجات اللازمة من أوراق و أحبار الطباعة وماكينات التصوير وتوفير الصيانة لها فضلا عن الاحتياطات الخاصة بالوقاية والتعقيم .


وزيرالتعليم العالي إعلان حالة الاستعداد القصوى استعدادا لامتحانات نهاية العام
وعقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي، وحضور السادة أعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة حلوان.

 

اطمأن الوزير على إعلان كافة الجامعات والمعاهد حالة الاستعداد القصوى استعدادا لامتحانات نهاية العام الدراسي الجارى -التى ستجرى خلال شهر يونيو القادم و تنتهى مع بداية شهر يوليو - وأفادت التقارير المقدمة من رؤساء الجامعات اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بضمان الانضباط والالتزام، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، لضمان حُسن سير الامتحانات طبقًا للوائح الداخلية للكليات والمعاهد ، و الحرص على سلامة جميع عناصر منظومة التعليم بالجامعات.

 

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وشددت إدارة جامعة حلوان، على أنه على الطلاب الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية من انتشار وباء فيروس كورونا، وأنه يجب عليهم الحرص على ارتداء الكمامات وعدم خلعها أثناء تواجد الطالب فى الكلية و حمل المطهرات للوقاية من خطر الموجة الثالثة.

 

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