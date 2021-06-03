خالد مرتجي يهنئ محمد سراج الدين بعيد ميلاده

هنأ خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي زميله بالمجلس محمد سراج الدين بمناسبة عيد ميلاده.



وكتب مرتجي عبر تويتر قائلا "حبيبي وأخويا الصغير صوت الشباب وطموحه كل سنة وانت طيب وفي احسن صحة وحال ودايماً متألق ".



وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي 2-2 مع فريق مصر للتأمين، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، في إطار التحضير لمباراة الترجي التونسي المقرر لها يوم 19 يونيو الجاري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

شارك في المباراة العديد من العناصر الشابة، كما اطمأن موسيماني المدير الفني على العديد من اللاعبين العائدين من الإصابة في تجربة قوية ومفيدة، لتجهيز أوراقه الفنية قبل مواجهتي الترجي التونسي في نصف نهائي دوري الأبطال.