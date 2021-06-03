عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

خالد مرتجي يهنئ محمد سراج الدين بعيد ميلاده

صدى البلد

هنأ خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي زميله بالمجلس محمد سراج الدين بمناسبة عيد ميلاده. 
 

وكتب مرتجي عبر تويتر قائلا "حبيبي وأخويا الصغير صوت الشباب وطموحه كل سنة وانت طيب وفي احسن صحة وحال ودايماً متألق ".
 

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي 2-2 مع فريق مصر للتأمين، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، في إطار التحضير لمباراة الترجي التونسي المقرر لها يوم 19 يونيو الجاري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

 

شارك في المباراة العديد من العناصر الشابة، كما اطمأن موسيماني المدير الفني على العديد من اللاعبين العائدين من الإصابة في تجربة قوية ومفيدة، لتجهيز أوراقه الفنية قبل مواجهتي الترجي التونسي في نصف نهائي دوري الأبطال.

 

الأهلى موسيمانى دوري ابطال افريقيا محمد سراج مجلس إدارة النادي الأهلي النادي الأهلي

ترشيحاتنا

أسباب جديدة تؤدي إلى حظرك من استخدام واتساب

بالأسعار .. أرخص 5 سيارات في الكويت لـ موديلات 2021|صور

الصحة تكشف سبب تراجع إصابات فيروس كورونا ..فيديو

محمد أنور ينتظر مولوده الثاني خلال أيام |خاص

بعد طلب موسيماني ضمه لـ الأهلي .. من هو كيجان دوللي جناح مونبلييه الفرنسي؟

رشاد عبده: جميع انجازات الرئيس السيسي اقتصادية

ads

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس أطلق شارة البدء .. الداخلية تقدم خدمات اليكترونية للمواطنين عبر الانترنت

ليس مصدر قلق .. بشرى سارة من الصحة العالمية عن الفطر الأسود

شيكابالا: بكيت بسبب موقف الأهلي تجاهي.. والجونة أفسد الاحتفال بفريق السلة

7 سنوات في حكم الرئيس السيسي..أقسام الشرطة في ثوب جديد يليق بالمواطنين

بحذّرك ..عمرو مصطفى يفتح النار على محمد رمضان بعد"فيديو التحفظ على الأموال"

أول تعليق من محمد رمضان بعد التحفظ على أمواله بأحد البنوك

اتجاه فى الكاف لتغيير حكم إياب نصف نهائى إفريقيا بين الأهلي والترجي

تعرف على موعد أسعار البنزين الجديدة في مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أضرار الكبدة الفاسدة وخطورتها على صحتك

مجدى بدران : الفطر الأسود غير معد و نادر جدا

أفضل خيار لضبط وزنك.. 5 فوائد غير متوقعة لـ الأفوكادو

الجرعة الأولى لا تكفي.. تعرف على المدة التي يستغرقها لقاح فيروس كورونا حتى يعمل

فيديو

فيديوجراف.. مايوه منة فضالي يثير أزمة ..والفنانة تلجأ إلى المباحث

فيديوجراف.. محظورات وعقوبات الغش في امتحانات الجامعات

فيديو جراف..علاقة دلال عبد العزيز بـ وصية والد ناهد السباعي

بـ الأسلحة النارية.. تفاصيل مشاجرة قرية أبوحزام في نجع حمادي

المزيد

ساحة رأي

د. أحمد شندي يكتب: أصدقاء ولكن

آلان سليفي يكتب: تركيا وإيران من نقاط الاختلاف إلى محور التفاهم

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: فخامة الرئيس.. وسام القائد «نوبل العربية»

دينا يحيي تكتب: وحلقت الصقور المصرية في السماء الغزاوية

د. علاء الشال يكتب: أسباب الاكتئاب وعلاجه من وجهة نظر نفسية 

أحمد شيخو يكتب: دلالات فيديوهات سادات بيكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التأثير الدولى

مجدي أبوزيد

الظلم التحكيمى للزمالك.. عرض مستمر

مروة لطفي

التلوث منظومة متكاملة!

د. ماريان جرجس

الوطن الحقيقي وليس «البديل»

محمد نوار

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ

محمد أرسلان

خدعة الإبراهيمية الجديدة بعيداً عن تحطيم الأصنام

إلهام أبو الفتح

دلتا جديدة في مصر

بهجت العبيدي

في تجربة الرئيس .. من محمد علي إلى عبد الناصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ