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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بي ام دابليو M4 تظهر عبر لقطات تجسسية جديدة| صور

بي ام دابليو M4 تظهر
بي ام دابليو M4 تظهر عبر لقطات تجسسية جديدة| صور

كشفت شركة بي ام دابليو عملاقة مصنعي السيارات الألمانية، عن النسخة M4 كومبتيشن وشقيقتها M3 للمرة الأولى خلال شهر أبريل الماضي، و لكن العدسات التجسسية استطاعت أن تلتقط صورًا جديدة لـ M4، و التي تبدو بملامح قوية من ناحية المقدمة مع بضعة لمسات على طريقة العملاق البافاري.

و مازلت الاخبار غير مؤكدة للاسم الخاص بتلك النسخة، حيث تباينت التكهنات حول مسميات السيارة لتكون M4 CS أو M4 CSL، و لكن ما كشفته الصور التجسسية يجعلنا نتصور الاطلالة الخارجية لهذه النسخة، على الرغم من ظهورها بالعديد من التمويهات سواء كانت من الناحية الأمامية أو الخلفية.

ظهرت السيارة باطلالة زرقاء اللون، و مفهوم ثنائي الأبواب، مع شبكات أمامية باللون الأسود تنقسم إلى مقطعين مما تمنحها افضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، مشتت هواء سفلي يتوسط الصادم الأمامي للسيارة، إلى جانب مصابيح أمامية شرسة.

و حصلت السيارة أيضا على منظومة عادم رباعية الأداء، و عجلات رياضية كبير تتوسطها جنوط معدنية باللون الأسود تتخذ شكل النجمة، مع زعانف القرش الخلفية، و جناح رياضي مثبت اعلى غطاء الصندوق الخلفي من السيارة، و من المتوقع أن تقدم السيارة عبر محرك سداسي الاسطوانات، بسعة 3000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة لا تقل عن 503 حصان، كما أشارت بعض الشائعات أن السيارة سوف تضم ناقل حركة يدوى مكون من 6 سرعات.

بي ام دابليو لقطات تجسسية الألمانية العدسات التجسسية السيارة العملاق البافاري شركة بي ام دابليو

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