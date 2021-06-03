أهالي القناطر الخيرية يشكون عدم رصف شارع سليمان

يطالب أهالي شارع سليمان بمدينة القناطر الخيرية، برصف الطريق لما يعانيه الأهالي من هلك سياراتهم، ومشاكل كثيرة ناتجة عن سوء رصف الشارع.



وأوضح الأهالى أن الشارع حيوي وكبير، ويمر به سيارات كثيرة، وعند سقوط أمطار أو انسداد في المجاري يغرق الشارع بسهولة نتيجة عدم رصفه، ويصبح الأمر أكثر سوءاً على سكان المنطقة، ويعيق تنقلهم وحركتهم.



ويطالبوا المسئولين والحي بالتدخل وتطوير الشارع ضمن خطة تجميل الحي، فيعاني أهالي المنطقة منذ أكثر من ٥ سنوات محاولين الوصول لحل سريع.



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