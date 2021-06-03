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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

أهالي القناطر الخيرية يشكون عدم رصف شارع سليمان

صدى البلد

يطالب أهالي شارع سليمان بمدينة القناطر الخيرية، برصف الطريق لما يعانيه الأهالي من هلك سياراتهم، ومشاكل كثيرة ناتجة عن سوء رصف الشارع.


وأوضح الأهالى أن الشارع حيوي وكبير، ويمر به سيارات كثيرة، وعند سقوط أمطار أو انسداد في المجاري يغرق الشارع بسهولة نتيجة عدم رصفه، ويصبح الأمر أكثر سوءاً على سكان المنطقة، ويعيق تنقلهم وحركتهم.


ويطالبوا المسئولين والحي بالتدخل وتطوير الشارع ضمن خطة تجميل الحي، فيعاني أهالي المنطقة منذ أكثر من ٥ سنوات محاولين الوصول لحل سريع.


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منّا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولًا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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الخط الساخن لتلقي شكاوى المواطنين شكاوى المواطنين سوء رصف الطرق القناطر الخيرية بين الناس خدمة بين الناس

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