القصبى ينعى والدة رئيس مجلس الشيوخ

تقدم الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، بخالص العزاء إلى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس حزب مستقبل وطن، رئيس مجلس الشيوخ، في وفاة المغفور لها والدته، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

يذكر أن والدة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس مجلس الشيوخ، توفيت مساء اليوم الخميس على أن تقام مراسم الجنازة غدًا الجمعة في مسجد المشير طنطاوي، والدفن في مقابر الأسرة بمركز بني مزار بمحافظة المنيا.