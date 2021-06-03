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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

انتشار كورونا

بسبب كورونا.. استشاري: سلامة الحالة النفسية لأفراد المجتمع قضية أمن قومي

صدى البلد

قال الدكتور خليل فاضل الاستشاري النفسي، إن الحالة المعنوية والنفسية للمواطنين أمر هام للغاية، موضحًا أن الحالة النفسية عندما تتأثر يحدث خلل بالمجتمع.


وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " آخر النهار" المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامى تامر أمين، أن الحالة النفسية للمواطنين تؤثر على الإنتاج المحلى والاقتصاد الذى هو قضية أمن قومي،  فـ سلامة الحالة النفسية لأفراد المجتمع تعد قضية أمن قومي.


وأوضح أن الخوف من المستقبل قضية يقين والاطمئنان لا يأتى إلا بالرضا، ولذلك نشاهد فى الفترة الأخيرة حالات تعانى من القلق و الاكتئاب بسبب كورونا و الخوف من الغد.


ولفت إلى أن الفترة الأخيرة شهدت وفيات بكورونا، ولكن مقارنة بعدد المتعافين نجد أن حالات الوفاة قليلة، وكشف أن حالات الوفاة نتجت بسبب إصابة الشخص بكورونا وفى نفس الوقت يعانى من أمراض مزمنة.


وأشار إلى أنه يطالب المواطنين من توخى الحذر و ارتداء الكمامة و الحصول على اللقاح، وكشف أنه حصل على لقاح كورونا، الجرعة الأولى و الثانية.


وكشف أن ممارسة الرياضة و القراءة بشكل بسيط هام لتحسين الحالة النفسية للمواطنين.
 

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