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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد الفيشاوي يشارك صورة رومانسيه جديدة مع زوجته.. شاهد

صدى البلد

شارك الفنان أحمد الفيشاوي، صورة جديدة له تجمعه بزوجته نادية، وءلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.


وكتب: " بحبك أوي يا نادية" وتفاعل معه عدد كبير من متابعيها عبر السوشيال ميديا، ولاقت الصورة اعجاب جمهوره.


وأعتاد الفيشاوي على الظهور برفقة زوجته، في إطلالات مختلفة تخطف الانظار دوما.


يذكر أن الفيشاوي قد شوَّق جمهوره قبل لأغنية راب جديدة يستعد لطرحها، ونشر فيديو له من داخل الستوديو، وهو يغني مقطعا منها،  وأعلن تأجيل طرح الأغنية حدادًا على وفاة نجم الكوميديا الفنان الكبير سمير غانم.


فيلم “ريتسا” تأليف معتز فتيحة، وإنتاج أيمن يوسف، وإخراج أحمد يسرى، ويشارك في بطولته محمود حميدة، وأحمد الفيشاوي، وأمير المصرى، وكارولين عزمى ومى الغيطى ومريم الخشت ونور إيهاب وعائشة بن أحمد، وتدور أحداثه حول 3 قصص حب مختلفة، وكل قصة لها طابع خاص وتسير فى خطوط متوازية إلا أن هناك رابط بينها.


ويعد من نوعية الأفلام الرومانسية التي تدور أحداثه في إطار اجتماعي في حقيبتين مختلفتين من الزمن وهما الخمسينات والوقت الحالي منها قصة أمير المصري الذي يعود للسينما المصرية بعد غياب 9 سنوات.


وتدور قصة الفيلم إلى عودة حداد القبطان المصري إلى الوطن بعد رحلة غربة أكثر من خمسون عامًا ليبحث عن بقايا حب المراهقة ويواجه بكثير من الخطوط الدرامية والأشخاص المتباينة في الطباع في تشابك مثير للعلاقات الإنسانية بين جميع الأطراف لنكتشف في النهاية مفاجأة مذهلة في إطار من التشويق والرومانسية البديعة.

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