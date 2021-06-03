التضامن: نحاول تشجيع الصيادين للتسجيل بقاعدة البيانات لتأمين حياتهم

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الصيادين من أكثر الفئات التي تعاني من أجل الحصول على قوت يومهم من خلال العمل الصعب والشاق، مشيرة إلى أن مهنة الصيد نشاط أسري يضم الأم والأبناء أيضا.

وتقدمت نيفين القباج، خلال مداخلة هاتفة ببرنامج الحياة اليوم على قناة الحياة، بالتحية إلى الرئيس السيسي لدعمه العمالة غير المنتظمة، موضحة أن الرئيس السيسي وجه بضرورة تمويل صندوق تحيا مصر لأول جولة من مبادرة "بر أمان" الخاصة بالصيادين.

وأشارت إلى أن الوزارة تعمل الآن على إنشاء قاعدة بيانات موحدة للصيادين، موضحة أن القاعدة ستضم المشاكل التي تواجه الصيادين والعمل على حلها.

وأردفت أن قاعدة البيانات ستضم الصيادن المسجلين لدى الوزارة، مشدد على أن الوزارة تعمل على تشجيع الصيادين للتسجيل من أجل تأمين حياتهم وتقديم كل سبل الحماية لهم.

ولفتت إلى أن المبادرة “بر أمان” تضم 50 مليون جنيه كمرحلة أولى من صندوق تحيا مصر، وخلال الأعوام القادمة ستقدم الوزارة 150 مليون جنيه لمنظومة دعم الصيادين، موضحة أن المبادرة تستهدف تطوير ورفع كفاءة حياة 42 ألف صياد.

واختتمت أن مبادرة حياة كريمة منهج يتم العمل عليه منذ البداية وحتى الآن، موضحة أن المبادرة أصبحت مشروع قومي كبير يعمل على تطوير حياة المواطنين.