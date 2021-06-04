النائب رفعت شكيب يشيد بقرارات الرئيس للقضاة.. ويؤكد: في صالح تطوير المنظومة

أشاد النائب رفعت شكيب، عضو مجلس النواب، بقرارات الرئيس السيسي التي أعلنها عقب ترأسه اجتماع مجلس الهيئات القضائية، معتبرا أن هذه القرارات تاريخية وستعمل في صالح تطوير منظومة القضاء.

وأكد شكيب، في بيان له اليوم، أن تنظيم وتوحيد الدرجات المالية بين الجهات القضائية المختلفة، سيحقق المساواة، موضحا أن الرئيس السيسي حريص على إحياء دور المجلس الأعلى للهيئات القضائية لتحقيق التعاون بين الجهات والهيئات القضائية المختلفة، والنهوض بها.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن بدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة يعد انتصارا جديد للمرأة المصرية، متابعا: "أن الرئيسي منذ توليه الحكم وهو حريص على دعم المرأة في المجتمع بكل قوة، باعتبارها شريكا أساسيا في التنمية، لافتا إلى أن هذه القرارات ستحقق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في تولي الوظائف القضائية في جميع الجهات.