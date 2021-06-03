بدء تجهيزات معرض القاهرة الدولى للكتاب

بدأت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة د. هيثم الحاج علي التنسيق بين هيئة الكتاب ومركز مصر للمعارض والمؤتمرات الشريك الاستراتيجي لإجراء التجهيزات الخاصة بالدورة ال ٥٢ لمعرض القاهرة الدولى للكتاب.

ومن المقرر أن تنعقد هذه الدورة فى الفترة من ٣٠ يونيه الجاري حتى ١٥ يوليو ٢٠٢١ بأرض المعارض بالتجمع الخامس.



وقد تفقد د. هيثم الحاج علي ونائبه د. أحمد بهى الدين العساسى وقيادات هيئة الكتاب ، قاعات المعرض لاتخاذ مايلزم لإظهار المعرض بالشكل اللائق فى ظل اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة ڤيروس كورونا.